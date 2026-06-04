Dravý poľský reťazec nahradil v nákupnom centre slovenskú ikonu. Nových predajní pribudlo viac

Foto: interez.sk

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Poľským obchodníkom sa na Slovensku darí, v známom nákupnom centre otvorili nové predajne hneď dve značky.

Ešte počas apríla sme vás exkluzívne informovali o tom, že v bratislavskom nákupnom centre Avion nečakane skončil známy predajca hračiek Dráčik. Veľkometrážna predajňa neostala prázdna dlho, v tejto už dnes zákazníci opäť nakúpia, nakoľko tu svoje brány otvoril poľský Smyk.

Smyk je poľský obchodník, ktorý sa zameriava na predaj hračiek a detského oblečenia. Tradícia značky siaha až do minulého storočia, pod súčasným názvom je rozpoznateľná od roku 2000. U našich severných susedov má otvorených viac ako 250 kamenných predajní a patrí medzi lídrov tamojšieho trhu.

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Slovenskú expanziu Poliaci začali v shoppingu Bory Mall, následne pridali pobočku v Prešove.

Novinka v Avione

Avion patrí medzi najnavštevovanejšie nákupné centrá v našom hlavnom meste a v jeho portfóliu sa nachádza viacero zvučných mien. Medzi ne už teda patrí aj Smyk, ktorý sa tak ocitne pod jednou strechou s iným predajcom hračiek – Sparkys, respektíve po starom Alltoys.

Zaujímavosťou je, že reťazec predáva produkty aj pod vlastnou značkou. Kategórie vlastných produktov má rozdelené do segmentu hračiek – pod značkou Smiki, a oblečenia – pod značkou Cool Club. Konceptuálne tak pôjde o mierne odlišný štýl predajní, na aký sú domáci spotrebitelia zvyknutí a práve to by mohlo byť jeho výhodou.

Pripravovaná predajňa reťazca Smyk v bratislavskom Avione.
Foto: interez.sk

Obmena nájomcov zo segmentu hračiek tak okrem novej krvi prináša aj otázku, čo stojí za ústupom slovenskej ikony. Dráčik je pre väčšinu Slovákov synonymom hračkárstva, no v hlavnom meste prepustil konkurencii viaceré zaujímavé lokality. Okrem Avionu skončil aj v OC Central, v Galérii Petržalka či v Lamači. Napríklad v Petržalke už pár mesiacov namiesto neho funguje Sparkys.

Dráčik ostal podľa oficiálneho webu prítomný v 7 ďalších lokalitách – Eurovea, VIVO!, Danubia, Podunajské Biskupice, Bory Mall, Shopping Palace a Obchodná ulica. Spoločnosť sme v minulosti kontaktovali, na naše otázky nám ale neodpovedala.

Prišli aj ďalší Poliaci

Nákupné centrum Avion počas tohto týždňa oznámilo ďalšiu novú predajňu. Po nemeckej sieti Müller a poľskom hračkárstve Smyk tu prvú predajňu otvoril aj Ochnik.

Tento poľský rodinný obchodník sa špecializuje na oblečenie, konkrétne na výrobu a predaj kožených produktov. V jeho sortimente zákazníci nájdu aj rôzne doplnky.

Čo sa týka slovenskej expanzie, tú Ochnik začal mimo hlavného mesta. Prvú prevádzku otvorili Poliaci v trenčianskom nákupnom centre Laugarício, neskôr ju doplnil obchod v OC Centro Nitra a naposledy sa portfólio kamenných predajní rozšírilo o banskobystrickú Europu SC. Teraz prišla na rad Bratislava a podľa zverejnených pracovných ponúk bude nasledovať Žilina.

Nová predajňa Ochnik v Avione.
Foto: interez.sk

V praxi to znamená, že poľský reťazec vyhľadáva primárne väčšie (krajské) mestá. To nie je vzhľadom na jeho sortiment prekvapením. Na rozdiel od väčšiny nových predajcov, Ochnik nemôžeme kategorizovať ako diskontný či lacný reťazec. Portfólio produktov tvoria kvalitnejšie kožené veci, pričom ich cenová škála sa pohybuje v desiatkach, ba až stovkách eur. Tomu zodpovedajú aj lokality, do ktorých spoločnosť vstupuje.

Plány reťazca Ochnik sa v Žiline či Bratislave nekončia. Dočkať by sa mali aj obyvatelia ďalších, nielen krajských miest. Počas vlaňajšieho leta to pre interez potvrdil predseda predstavenstva Marcin Ochnik. „V priebehu nasledujúcich troch rokov chceme otvoriť približne 15 pobočiek a zintenzívniť aktivity súvisiace s budovaním rozpoznateľnosti značky na slovenskom trhu,“ povedal Ochnik.

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