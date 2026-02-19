Dramatické chvíle na východe Slovenska: Autobus so 17 cestujúcimi havaroval, dve osoby skončili v nemocnici

Pri obci Slanec v okrese Košice-okolie došlo k dopravnej nehode autobusu. Cesta II/552 je prejazdná v jednom jazdnom pruhu, premávku riadia policajti.
Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti. „Dve cestujúce osoby utrpeli ľahké zranenia a boli prevezené rýchlou zdravotnou pomocou do nemocnice,“ uviedla polícia.
V autobuse sa viezlo 17 ľudí
V čase nehody sa v autobuse viezlo 17 osôb. Po zastavení vozidla časť cestujúcich z miesta odišla, na mieste zostalo šesť osôb.
