Dráma, na ktorú diváci čakali, je tu: Stabilitu párov overí Casa Amor, jeden už diváci kritizujú vopred

Šou Love Island dostáva tento rok od divákov zmiešané reakcie. Zatiaľ čo niektorí si ju naplno užívajú, iní tvrdia, že je nudná alebo naopak, že dej ide príliš rýchlo, a tak nie je šanca na reálnu lásku. Medzi niektorými pármi aj napriek tomu stihla preskočiť iskra. Tú však teraz čaká veľká výzva v podobe Casa Amor.
„DRÁMA… POPROSÍM!“ či „Hlavne dráma, už sa nudím,“ zneli požiadavky divákov v komentároch a zdá sa, že televízia je pripravená im vyhovieť. Aj tento rok sa totiž stabilita párov preverí v Casa Amor. Ešte predtým však muselo zo šou vypadnúť hneď niekoľko súťažiacich, pričom skončila aj dvojica, ktorej za krátky čas začalo fandiť množstvo divákov.
„Práveže ma Shelby s Erikou začínali baviť, snažili sa a bolo to tam vidieť a reálne, keby tam ostali, tak si myslím, že by mohli byt adepti na víťazstvo,“ ozvala sa sklamaná diváčka a nebola jediná. Ďalšia písala: „Erika a Shelby – jediný zaujímavý pár. Toto je zatiaľ NAJHORŠIA séria. Veľké sklamanie.“
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
O koho majú obavy a kto to podľa nich len hrá?
V komentároch sa však samozrejme našli aj diskusie o pároch, ktoré v šou ostali. „Snáď to Adél a Daniel zvládnu,“ písala napríklad diváčka. Našiel sa však aj opačný názor a to: „Mohol by prísť nejaký nový pre Adél.“ V inom komentári zas stálo: „Aký pár myslíte, že Casa Amor nezvládne? Ja dúfam, že Adél a Daniel a Patrície a Michálek to zvládnu, túto skúšku.“
Objavil sa však tiež komentár: „Tento rok to všetci zvládnu, lebo sú veľmi zaľúbení! (to znamená, že hrajú na istotu).“ Čo sa týka falošnosti, je jeden konkrétny pár, ktorý sa v komentároch spomína najčastejšie a diváci im ich lásku prestávajú veriť.
„Ja si fakt myslím, že Honza je tam len pre čísla,“ skonštatoval niekto. „Prosím vás, kedy diváci pochopia, že to Miša a Honza hrajú?“ pýtal sa zas niekto iný. Tretia osoba rovno konštatovala: „Honza a Michaela, úplne hrané divadlo na kamery.“
Nahlásiť chybu v článku