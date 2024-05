Dráčik prekračuje všetky medze: „Tých vašich pár centov pomôže akurát tak niektorému Ukrajincovi do hrobu“, píše na svojom webe

O kontroverzných vyjadreniach majiteľa obchodu s hračkami Dráčik sme niekoľkokrát informovali už aj my. Teraz ale opäť prekračuje všetky medze. Ukrajincom radí, že ak chcú mier, majú sa obrátiť čelom vzad a strieľať opačným smerom.

„Chcete pomáhať ukrajinskej armáde? Tak sa choďte postaviť do zákopu a vyskúšajte si to. Naložíte do gatí ihneď, ako prekročíte hranice. Tých vašich pár centov pomôže akurát tak niektorému Ukrajincovi do hrobu. Pýtal sa niekto z vás ukrajinských vojakov, či chcú bojovať a umierať v tejto nezmyselnej vojne? Oni sa na vašu pomoc môžu vykašľať. Väčšine je ukradnutá aj celá Ukrajina. Chcú mať pokoj a ísť ku svojim rodinám. Komu však Ukrajina nie je ukradnutá sú tí, čo by ju chceli kúpiť za nič, najlepšie vyľudnenú od všetkých Ukrajincov. A darí sa im to zatiaľ dobre,“ píše na webe majiteľ Dráčika.

Dodáva, že americký kongres jasá a darí sa im vyčistiť pekné územie od pôvodného obyvateľstva. Ukrajinci sa podľa jeho slov aj za pomoci pomáhačov zlikvidujú sami. „Milí Ukrajinci, dám vám radu. Chcete mier? Urobte čelom vzad a strieľajte opačným smerom,“ radí majiteľ.

Na ostré slová reagovala Rada ukrajinskej mládeže na Slovensku. Poďakovala ľuďom, ktorí v rámci iniciatívy Munícia pre Ukrajinu vyzbierali už viac ako 4 milióny eur. Dodáva, že nebyť pomoci spojencov, Rusko by už dávno dosiahlo svoj cieľ a útočilo na ďalšiu krajinu. Ukrajinci za cenu vlastných životov chránia civilizovaný svet, píše rada. Vyjadrenie ukončuje slovami, že Ukrajinci si vojnu nevybrali.