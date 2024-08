Z raja pre deti kontroverzný blog majiteľa: Hračkárstvo Dráčik mnohých poburuje dodnes, napriek tomu má rekordné zisky

Bolo to ešte začiatkom roka 2022, keď sme vás prvý raz informovali o nezvyčajnej aktivite na webovej stránke hračkárstva Dráčik. To patrí k detstvu mnohých z nás, pričom vo svojej oblasti ide o suverénnu domácu jednotku. O to viac ostali mnohí prekvapení, keď si na webe prečítali kontroverzné, často až konšpiračné blogy. K situácii sa svojho času vyjadrilo aj LEGO, mnohí ľudia písali o bojkote. Ubehli však už viac ako 2 roky a Dráčik hlási rekordné zisky.

Hračkárstva s logom dráčika patria medzi najstabilnejšie kamenné obchody pôsobiace na Slovensku. V našich končinách fungujú už dlhé roky a svojím spôsobom patria k detstvu dnes už niekoľkých generácií. Ako Dráčik uvádza na svojom webe, aj v súčasnosti je s viac ako 70 predajňami najväčším predajcom hračiek na Slovensku a početné zastúpenie má v podstate v každom kraji.

Koncept je úspešný aj v hospodárskej rovine, Dráčik každoročne zaznamenával stabilné tržby a držal sa v zelených číslach. Na prelome rokov 2021 a 2022 však prišlo pre mnohých návštevníkov jeho webovej stránky veľké prekvapenie. Hneď na titulnej strane sa objavil akýsi blog, ktorý prezentoval, mierne povedané, kontroverzné názory. Tie postupne pribúdali a rozoberali zmluvu s USA, nákup plynu, covid a očkovanie, ale tiež LGBT komunitu.

Príbeh úspešného biznisu a kontroverzné blogy

Do roku 2022 sa biznisový príbeh úspešných hračkárstiev v médiách neobjavil takmer vôbec. Len málo ľudí vedelo, že za Dráčikom stojí muž menom Dušan Víglaský. Po obchodnej stránke ide o inšpiratívny príbeh, nakoľko sa majiteľovi podarilo vybudovať masívnu sieť obchodov od samého základu a pravdepodobne bez toho, aby počas existencie musel riešiť finančné problémy a červené čísla.

Okrem Slovenska sa Dráčikovi podarilo expandovať aj do susednej Českej republiky a jeho sieť v dvoch krajinách tvorí približne 150 obchodov s hračkami, ktoré sú zásobované viac ako 100 dodávateľmi. Unikátny a pozitívny príbeh však nabral prekvapivý zvrat začiatkom roka 2022, kedy sa na webe začali objavovať zvláštne, kontroverzné a konšpiračné odkazy.

Pri niektorých sa objavilo aj meno Dušana Víglaského, iné boli uverejnené bez podpisu. Štýl písania, tematika, ale aj samotné miesto uverejnenia vyvolali množstvo otázok. Prečo sa vôbec takéto témy viac než kontroverzným štýlom rozhodli kompetentní riešiť na webe hračkárstva? Navyše, keď množstvo z nich mohlo niesť urážlivé, netolerantné a konšpiračné prvky.

Reakcie na sebe nenechali dlho čakať a v diskusiách sa začal Dráčik masívnejšie rozoberať. Mnohí zákazníci boli po príspevkoch majiteľa šokovaní a pobúrení, pričom začali vyzývať veľkých dodávateľov hračiek, aby na situáciu reagovali. Prvé mediálne vyjadrenie prišlo až v novembri 2022 od svetoznámej spoločnosti LEGO, ktoré nasledovalo aj Albi. Zdalo sa, že v problematike nastáva zvrat, no to, čo sa dialo potom, prekvapilo azda všetkých.

