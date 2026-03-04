Dosahy vojny pocítime aj my: Európska komisia varuje pred prudkým nárastom cien energií

Ilustračná foto: Unsplash

Roland Brožkovič
TASR
Dodávky do EÚ ale vraj nie sú bezprostredne ohrozené.

Európska komisia v stredu varovala členské štáty EÚ pred prudkým nárastom cien plynu a ropy v dôsledku vojny na Blízkom východe. Dodávky do EÚ ale podľa nej nie sú bezprostredne ohrozené a nateraz neplánuje zaviesť mimoriadne opatrenia. S odvolaním sa na nemenovaných predstaviteľov o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.

Vojna, ktorú vyvolali sobotňajšie údery USA a Izraela na Irán, otriasla globálnymi trhmi s ropou a plynom. Iránske odvetné útoky na okolité štáty viedli k zastaveniu produkcie skvapalneného zemného plynu LNG v Katare a dodávok energetických surovín cez Hormuzský prieliv.

Väčšina zemného plynu z USA

Európska komisia sa podľa Reuters obáva, že vysoké ceny by mohli v najbližších mesiacoch zabrzdiť členské štáty EÚ v dopĺňaní zásob plynu. Krajiny sú totiž povinné do novembra naplniť svoje zásobníky na 90 percent kapacity, aby mali dostatočné množstvo paliva na zimu.

Foto: TASR/AP

Podľa údajov organizácie Gas Infrastructure Europe sú sklady zemného plynu v EÚ v súčasnosti naplnené na 30 percent, čo je o približne deväť percent menej ako v rovnakom období minulého roka. Jeden z citovaných predstaviteľov EÚ uviedol, že Brusel v posledných dňoch nezaznamenal žiadne výrazné čerpanie zo zásob.

Európa v súčasnosti získava väčšinu svojho skvapalneného zemného plynu zo Spojených štátov, čím sa znižuje jej priama zraniteľnosť voči prerušeniu dodávok z Blízkeho východu, píše Reuters.

Európske vlády sú znepokojené vplyvom prebiehajúceho konfliktu na ceny energií, najmä preto, lebo podobná situácia nastala v roku 2022 po tom, ako Rusko vojensky napadlo Ukrajinu a obmedzilo dodávky plynu do Európy, pripomína Reuters. V dôsledku toho museli priemyselné podniky zatvoriť prevádzky a vlády museli zasiahnuť s cieľom chrániť spotrebiteľov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Známy slovenský herec ide na 10 rokov do väzenia: Zabil svojho partnera a chcel to…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Útok na Irán
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Útok na Irán
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Útok na Irán
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac