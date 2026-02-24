Dominika Kavaschová to povedala priamo zo srdca: Z trendu mladých žien je v šoku a nerozumie tejto generácii

Tlak na dokonalý vzhľad je dnes silnejší než kedykoľvek predtým a čoraz častejšie sa dotýka aj veľmi mladých žien na čo poukázala aj samotná Dominika.
Vo svojom instagramovom príbehu sa k dnešnému vnímaniu ženskej krásy vyjadrila herečka Dominika Kavaschová. Aj napriek tomu, že ešte nie je v plnom pracovnom nasadení a venuje sa materským povinnostiam, na sociálnych sieťach zostáva aktívna a pravidelne sa vyjadruje k rôznym témam.
Tentoraz otvorila úprimné zamyslenie nad sebavedomím, prirodzenou krásou a tlakom dnešnej doby na ženský vzhľad. Poukázala pritom na trend čoraz skorších estetických zásahov a zdôraznila význam vnútornej hodnoty.
Generácia pod tlakom dokonalosti a odkaz pre rodičov
Dominika si všimla jav, ktorý ju znepokojuje čoraz viac. „Na mňa furt vyskakujú nejaké mladé baby, ktoré ešte nemajú ani 30 rokov podľa mňa a idú na jednu operáciu za druhou,“ uviedla vo svojom zamyslení. Podľa jej slov je zarážajúce, že mnohé z nich sú prirodzene krásne, no napriek tomu cítia potrebu svoj vzhľad meniť.
„Menia si všetko na tele a na tvári, pritom sú krásne také, aké sú. Ja neviem, čo to je za generácia nesebavedomých osobností,“ dodala. Kavaschová ďalej aj apelovala na rodičov, aby deťom od malička vštepovali prijatie samých seba.
„Prosím vás, snažme sa naše deti ľúbiť, aké sú. Vysvetľovať im, že to, aké sú, je dar, že sú výnimočné, originálne, nádherné,“ zdôraznila. Pripomenula aj hlbší rozmer identity, ktorý podľa nej presahuje vonkajší vzhľad. „Nosia v sebe odkaz predkov,“ napísala.
