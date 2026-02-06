Herečka Dominika Kavaschová prehovorila o návrate: Päť rokov bez spánku a nová životná etapa

Foto: Instagram (donda_kawa)

Frederika Lyžičiar
Dominika hlási návrat.

Návrat do práce po období materskej dovolenky patrí k najnáročnejším životným zmenám, aké môže žena zažiť. Prináša so sebou silné emócie, veľké očakávania aj prirodzené obavy z toho, ako znovu nájsť rovnováhu medzi rodinou a pracovným svetom.

Vo svojom instagramovom príbehu prezradila herečka Dominika Kavaschová, ktorá je matkou dcéry menom Maia a synčeka Williama, že po dlhšom období venovanom rodine ju čakajú pracovné povinnosti. Naznačila tiež, že návrat bude postupný a zároveň sa podelila o úprimné pocity z každodennej reality materstva.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Dominika Fischer (@donda_kawa)

Podpora, únava aj postupný návrat do práce

„Ďakujem vám ženy… som rada, že nespíte aj vy… ľahšie sa mi to potom zvláda. Musíme sa v tom podporovať. Držme sa… raz príde ten čas, keď ešte pospíme… však?“ priznala úprimne a naznačila, že práve vzájomná podpora medzi mamami jej v náročnom období dodáva silu. Nedostatok spánku a každodenná starostlivosť o malé deti totiž dokážu preveriť psychické aj fyzické sily.

Taktiež prezradila, že už čoskoro ju čaká návrat do pracovného režimu, ktorý vníma s radosťou, ale aj prirodzenými obavami. „Od marca mi už začína robota, kamoši… už nebudem len mamka. Aj sa teším, aj mám obavy, predsa len… mala som peknú pauzu. No dobre, točila som jeden projekt, ale o tom ešte nesmiem hovoriť, lebo som to mala v zmluve,“ opísala svoje pocity z blížiaceho sa návratu pred kamery.

Reprofoto: Instagram (donda_kawa)

Dodala tiež, že si veľmi váži divácku priazeň a správy od ľudí, ktorí ju na televíznych obrazovkách postrádajú, no rodina pre ňu zostáva na prvom mieste. „Od bábätiek malých ja do roboty nechodím. Považujem to za veľmi dôležitý čas… pre nich aj pre seba… pre nás. Ale pomaly sa vám už vrátim. Nebojte. Po troške a od septembra naplno, veď uvidíte,“ vysvetlila svoje priority a postupný plán návratu.

Únava, ktorú pozná množstvo rodičov

