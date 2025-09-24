Najväčšie víťazstvo nezažila na pódiu. Dominika Jurena nepotrebovala SuperStar, aby si uvedomila, čo je najdôležitejšie

V časoch, keď sa úspech často meria navonok, prichádza pripomienka skutočných hodnôt. Dominika Jurena, bývalá finalistka SuperStar, ukázala, čo je v živote naozaj dôležité.
Bývalá superstaristka sa podelila o úprimný príspevok na Instagrame, v ktorom sa vrátila do čias svojho účinkovania v známej televíznej súťaži Česko Slovenská Superstar ktorej sa zúčastnila ešte v roku 2009. V spomienkach opisuje cestu za splneným snom a zároveň hovorí o tom, ako sa po rokoch zmenil jej pohľad na úspech a šťastie.
Spomienka na splnený sen
„Presne pred šestnástimi rokmi som nastupovala do SuperStar. Rodičia ma viezli do hotela Incheba, kde sme ako semifinálová 24 bývali. Šla som tam plná nadšenia, strachu aj očakávaní. Šla som tam splniť si sen, aby som mohla robiť to, čo milujem, čo ma baví a čo ma robí šťastnou,“ napísala hneď na úvod svojho príspevku.
Speváčka si zároveň uvedomovala, že ju čaká maturita a vysoká škola, preto sa o víťazstvo neusilovala. „Sen som si splnila, skončila som na treťom mieste ako najlepšia žena. Mala som šestnásť a naozaj som to nechcela vyhrať. Myslím, že na svoj vek som to mala v hlave celkom upratané,“ dodala.
