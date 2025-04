Dominika Cibulková prezradila tajomstvo svojho úspechu. Vďaka tejto dôležitej veci pôjdu kilá dole ako po masle

Mnohí ju obdivujú a vzhliadajú k nej vďaka tomu, čo v živote dokázala. Jednak, že si z tenisových kurtov odniesla niekoľko víťazstiev, no aj preto, že výhru oslavuje tiež v súkromnom živote. Pohľad na váhu je o to príjemnejší, keď na nej vidí o 25 čísiel menej. Podarilo sa jej to, s čím mnohí bojujú dlhšie obdobie. A aby toho nebolo málo, všetko bez toho, aby vkročila do posilňovne. Ku štíhlej postave sa dopracovala z prostredia kuchyne a obývačky. No dopomohla k tomu tiež jedna veľmi dôležitá vec, bez ktorej by úspech nedosiahla.

Bývalá tenistka a dvojnásobná mamička Dominika Cibulková má o zábavu postarané vďaka staršiemu Jakubkovi a mladšej Ninke. Ide o živé deti, ktoré sú pre ňu pritoriou číslo jeden. No na piedestál stavia ešte niečo – samu seba. Po dvoch pôrodoch jej postava nebola taká ako kedysi a prebytočné kilá sa jej držali ako kliešte. Jedného dňa sa rozhodla zmeniť svoj životný štýl a zároveň ukázať ostatným, ako vyzerala jej cesta za novou postavou.

Ani jej sa občas nechce

Výsledkom je štíhle telo a aplikácia, v ktorej Dominika radí ostatným, čo robiť, aby sa striasli kíl navyše. Zdravá strava a pravidelné cvičenie je alfou a omegou, bez nich by to jednoducho nešlo. Bývalá tenistka však priznala, že aj ona mala slabé chvíľky a myslela si, že to nezvládne. Nebolo to pre ňu vôbec jednoduché, aj keď mohla vyzerať akokoľvek nezlomne, že to vydrží. Nakoniec to dotiahla až do konca vďaka jednému podstatnému detailu. Práve ten rozhoduje o tom, či dosiahnete úspech a predstavuje aj jediný spôsob, ako nepoľaviť.

Dominika zvykne zásobovať svojich fanúšikov zábermi zo svojho života, súčasťou ktorých je okrem iného aj jej cvičebná rutina či jedálniček. Dvojnásobná mamička sa totiž stále udržiava vo forme. Najnovšie zverejnila fotografiu tesne po cvičení. „Ako sa cítim po odmakaní tréningu so @shapeapp.space, na ktorý sa mi extrémne nechcelo, pretože áno, aj mne sa občas veeeeľmi nechce,“ napísala k záberu, na ktorom stojí pred zrkadlom a ukazuje biceps.

Treba pokračovať a makať