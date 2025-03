Takto vyzerala predtým a takto vyzerá teraz. Dominika Cibulková šokovala videom svojej premeny, budete v nemom úžase

Stovky žien sa zverili do rúk bývalej tenistky prostredníctvom jej novej aplikácie, ktorá mapuje cestu športovkyne za novým „ja“ a zároveň radí, ako dosiahnuť svoj cieľ. Jej meno stále rezonuje a hoci kedysi to bolo v súvislosti s víťazstvami na tenisových kurtoch, dnes je to spojené s chudnutím. Dominika je totiž obrovskou motiváciou, ktorú prenáša na ostatných a podporuje ich v dosiahnutí výsledku. Sama si pripomenula, aké to bolo, keď bola na tej ceste ona. Najnovšie video so zábermi premeny sú skvelým „nakopávačom“ pre ostatných.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Dvojnásobná mamička Dominika Cibulková natrafila vo svojom mobilnom telefóne na niečo, čo ju zrejme dojalo. Aj keď mesiace driny a odriekania má už za sebou a dnes sa udržiava vo forme, akoby to bolo len včera, čo sa rozhodla úplne zmeniť svoj životný štýl. Aj ona začínala na rovnakej pozícii ako ostatné ženy, mala niekoľko kíl navyše a zažila aj krízy počas chudnutia, no bola odhodlaná s tým niečo robiť a nevzdávať sa. Aj keď to nebolo hneď, jej telo sa postupne začalo meniť.

Video z postupnej premeny

Keď človek cvičí a zdravo sa stravuje, obvykle až tak nevníma, že dochádza k nejakej zmene. Až s odstupom času, keď porovná fotografie alebo videá pred a po chudnutí, sa ukáže pravda. Zistila to aj Dominika, ktorá sa pochválila fanúšikom svojej aplikácie s videom, ktoré obsahuje zostrihané zábery z určitých časových období, počas ktorých chudla. „Ten pocit, keď si „scrollujete“ telefón a narazíte na videá, ktoré vám pripomenú, aká cesta to bola… Som fakt vďačná, že ste pritom so mnou a že to celé môže byť motiváciou aj pre vás,“ napísala rozcítená bývalá tenistka na Instagram.

Opäť neostala svojim priaznivcom nič dlžná a venovala im povzbudivé slová, aby neprestávali. „Každý jeden krok sa počíta. Aj tie malé. Podeľte sa aj vy o svoj progres, nech sa motivujeme navzájom,“ pokračovala. Bol 23. október 2023, keď sa to celé začalo. „Mám pre vás jednu novinku, za osem mesiacov sa chystám dať dole 22 kíl,“ znel verejný prísľub od Dominiky, ktorým sa video začína. Už 7. novembra 2023 zaznamenala o 3 kilá menej a po 4 mesiacoch to bolo neuveriteľných 14 kíl. „Cítim sa fantasticky,“ priznala vtedy Dominika.

Na stravu si dáva stále pozor