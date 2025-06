Domáci si ho strážia ako najväčší poklad: Toto miesto v Taliansku mnohí prehliadajú, no je to skutočný klenot

Ak by ste mohli ísť na dovolenku do Talianska, kam by smerovali vaše kroky? Možno do Ríma alebo do Milána. Taliansko však toho ukrýva omnoho viac, vrátane skrytého klenotu, ktorý si domáci nadovšetko chránia.

Toto miesto si nesmiete nechať ujsť

Ako informuje Mail Online, talianske mesto s nádherným pobrežím je označované za poklad krajiny. Ide o Janov, ktorý je podľa portálu Lonely Planet jedným z najlepších miest na svete, ktoré môžete tento rok navštíviť, a jedným z najlepších skrytých klenotov Talianska. Janov, prístavná metropola, bol v roku 2017 až 26. najnavštevovanejším mestom v Taliansku s oveľa menším počtom turistov ako napríklad Benátky a Rím.

Podľa Lonely Planet ostáva v Taliansku už len málo miest, ktoré ostávajú turistami takpovediac neobjavené, no Janov ten pocit budí aj dnes. Patrí pritom zároveň medzi najživšie miesta, čo sa týka histórie a kultúry. Janov má dokonca jedno z najväčších stredovekých centier na svete.

Môžete tu objavovať uličky plné historických monumentov. Preskúmať môžete obchodíky, ktorých história siaha až do roku 1600. Nachádza sa tu aj jeden z najstarších obchodov s cukrovinkami, kde sa mnohé dobroty do dnešného dňa vyrábajú ručne.

História, ale aj nádherné pláže a žiadne horúčavy

Nájdete tu aj viacero dokonalých miest, kde si môžete užiť pravú taliansku zmrzlinu, ale aj nádherné pláže ako stvorené na relax. Najlepšie hodnotenou atrakciou je akvárium s delfínmi, žralokmi a stovkami ďalších živočíchov. Janov je tiež domovom tých najlepších omáčok na cestoviny, tie si predsa v Taliansku nesmiete nechať ujsť.

Kedy sa sem vybrať? Najteplejšie je tu počas júla a augusta. Veľkou výhodou Janova však je, že tu nie sú bežné vlny neznesiteľných horúčav a teploty siahajú zvyčajne k 28 °C. Hlavná sezóna v prístave beží od apríla do októbra.