Choroba ju mení na nepoznanie. Finalistka SuperStar bojuje so vzácnym nádorom, s fanúšikmi sa podelila o dojímavé slová

V talentovej súťaži zažiarila ako mladé a zdravé dievča so zlatom v hrdle. Hoci dnes jej stále nechýba spevácky talent, niečo sa predsa len zmenilo. Česká umelkyňa je úprimná a otvorená k svojim fanúšikom, ktorým nechce nič zatajiť. Preto ich informovala o tom, čo sa s ňou deje, a že to zdravie nemá také pevné, ako by chcela. Neraz otvára citlivé témy, ku ktorým sa vyjadruje a týka sa to aj onkologického ochorenia, ktorým trpí.

Popová diva Markéta Konvičková bojuje už niekoľko rokov so vzácnou chorobou. Podľa Topky.sk ide o ojedinelý druh nádorového ochorenia, konkrétne o ohraničené nádory s názvom karcinoidy, na ktoré však nezaberá chemoterapia. Navyše, nemôže ísť pod nôž, čo by bolo najefektívnejšie, keďže tieto nádory má na citlivom mieste, na pľúcach. Nejeden fanúšik si všimol zmenu jej vzhľadu na Instagrame. Ide totiž o vedľajšie účinky, medzi ktoré patrí zmena pigmentácie pokožky a výrazný úbytok hmotnosti.

Zotavovala sa v Chorvátsku

Pre speváčku i jej rodinu ide o náročné chvíle, no napriek tomu si zachovávajú úsmev na tvári. Markéta sa prezentuje na sociálnej sieti ako žena s optimizmom, elánom a chuťou do života, ktorá je zároveň pokorná a vďačná za všetko, čo prežíva. Dala to najavo aj pri jednom zo svojich posledných príspevkov na Instagrame, kde sa podelila so svojimi priaznivcami o fotografie zo zaslúženej dovolenky na chorvátskom pobreží.

S rodinou sa vybrala do malebnej obce Brela, kde všetci oddychovali takmer dva týždne. Keďže jej telo zápasí so zákerným ochorením, rozhodla sa načerpať sily a dopriať si regeneráciu pri mori. Dá sa povedať, že sa táto dovolenka stala pre ňu súčasťou zotavovania. Už len samotné prostredie je balzamom na dušu, ako ukázala na sociálnej sieti, kde už nejaký čas zásobuje fanúšikov zábermi z prekrásnej chorvátskej obce.

Má za sebou ťažký polrok