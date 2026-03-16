Dohoda s tvrdým odkazom Kyjevu: Maďarsko a Slovensko spájajú sily. Nový produktovod nás má ochrániť pred krízami

Foto: SITA/Tomáš Bokor

Nina Malovcová
TASR
Nový produktovod má zmeniť zásobovanie palivami.

Maďarsko a Slovensko postavia priame prepojenie ropných rafinérií v Bratislave a v Százhalombatte, čím obmedzia vydieračský potenciál ukrajinského vedenia. Podľa agentúry MTI to v pondelok povedal v Bruseli maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Šéf maďarskej diplomacie na tlačovej konferencii po zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci oznámil, že počas dňa podpísal so slovenskou ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou dôležitú dohodu, na základe ktorej obe krajiny postavia nový produktovod prepájajúci ropné rafinérie v Bratislave a Száhalombatte.

Produktovod má posilniť energetickú bezpečnosť

„Bude to 127 kilometrov dlhý produktovod. Ten bude schopný prepravovať 1,5 milióna ton ropných produktov, nafty, benzínu, a to bude predstavovať ďalšiu pridanú hodnotu pre maďarské zásobovanie energiou, maďarské zásobovanie naftou a môže ochrániť pred dôsledkami vojen, ktoré sú vo svete, a mylnej bruselskej politiky,“ povedal Szijjártó.

Foto: SITA (MZV)

 „Produktovod bude hotový v prvej polovici budúceho roka. Prepojením ropných rafinérií v Bratislave a Száhalombatte s možnosťou priamej prepravy nafty a benzínu medzi nimi bude Maďarsko aj Slovensko oveľa viac chránené pred vydieraním, aké teraz zažívame zo strany Ukrajincov s podporou Berlína a Bruselu,“ zdôraznil minister zahraničných vecí.

