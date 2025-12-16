Dôchodky v roku 2026: Niektoré sumy stúpnu, iné ostanú zmrazené. Budúci rok nebude rovnaký pre všetkých

Nový rok so sebou prinesie viacero zmien. Priebežne sme vás o nich informovali, no keďže sa ich s koncom roka nakopilo, je načase si ich všetky pripomenúť. Týkajú sa totiž nielen riadnych starobných dôchodcov, ale tiež tých, ktorí sa do dôchodku ešte len chystajú, no napríklad aj tých, ktorí majú nárok len na minimálny dôchodok.
Ako každý rok, aj rok 2026 začne tou najväčšou zmenou a to valorizáciou dôchodkov, vďaka ktorej si prilepšia všetci seniori. Valorizácia pritom bude mať aj vplyv na nárok na minimálny dôchodok. Navyše s januárovým dátumom sa tiež spája zmena zákona, hoci má na jej naplnenie Sociálna poisťovňa niekoľko rokov.
Valorizácia
Prvá zmena, ktorá sa udeje začiatkom roka je už tradične valorizácia. Percento valorizácie bude v roku 2026 na úrovni 3,7 percenta a o túto hodnotu si ich poberatelia prilepšia. V priemere tak pôjde o približne 25 eur na osobu (počítajúc s priemernou sumou dôchodku, ktorá je momentálne na úrovni okolo 700 eur, pozn. red.).
Vyššie dôchodky pre rodičov
Ako zachytil portál Denník N, oficiálne je už známe, o koľko si prilepšia seniori, ktorí vychovávali deti a počas materskej či rodičovskej dovolenky sa im tak výrazne znížili príjmy. Sociálne odvody za nich pritom platil štát, ale len zo 60 percent priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. To sa však teraz zmení a prepočítavanie začne už od januára. Sociálna poisťovňa má naň vymedzené obdobie piatich rokoch, no všetky peniaze, na ktoré seniorom vznikne nárok, vyplatí spätne.
Zvýšenie bude vyzerať nasledovne:
- Rodičia s priemernou mzdou: Osobám s príjmom na úrovni priemernej mzdy sa dôchodok zvýši mesačne:
- Pri dvoch deťoch: o 25 eur.
- Pri troch deťoch: o 37 eur.
- Rodičia s vyššou mzdou: Osoby s príjmami vo výške 150 % priemernej mzdy môžu pri troch deťoch očakávať zvýšenie až o 51 eur mesačne.
Na získanie tohto zvýšenia bude nutné, aby rodič po skončení starostlivosti o dieťa pracoval minimálne tak dlho, ako trvala samotná starostlivosť.
Minimálne dôchodky
Zatiaľ čo starobné dôchodky idú hore vždy o niekoľko percent, ktoré sa určujú na základe dôchodcovskej inflácie, teda rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, za prvých deväť mesiacov kalendárneho roka, netýka sa to tých, ktorí poberajú len minimálne dôchodky. Tie sú vždy uvedené v prehľadnej tabuľke Sociálnej poisťovne, ktorú každoročne aktualizuje o nové sumy.
V januári 2026 budú tí, ktorí získali 30 rokov dôchodkového poistenia, po novom dostávať sumu 412 eur. Tí, ktorí získali 35 rokov, sumu 447,60 eura. V prípade 40 odpracovaných rokov to bude už suma 484,50 eura. Pri 45 rokoch sa suma vyšplhá na 527,10 eura. Kompletný prehľad si môžete pozrieť na stránke Sociálnej poisťovne.
O zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok nie je potrebné žiadať, Sociálna poisťovňa to spraví automaticky. Po valorizácii dôchodku od januára budúceho roka tak Sociálna poisťovňa mnohým ľuďom prehodnotí nárok na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku. Valorizuje sa totiž suma pôvodne priznaného dôchodku bez tohto zvýšenia.
V praxi to znamená, že ak aj po valorizácii bude penzia daného seniora nižšia ako nová suma minimálneho dôchodku, Sociálna poisťovňa tomuto dôchodcovi zvýši dôchodok na sumu minimálneho dôchodku platnú od januára budúceho roka. Dôchodca tak bude dostávať minimálny dôchodok a vďaka tomu aj vyššiu sumu, než mu bola pôvodne priznaná.
