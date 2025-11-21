Hoci tento typ dôchodku stúpne, jeho poberatelia s valorizáciou počítať nemôžu. Takúto sumu v januári dostanú

Ich dôchodky sa zvyšujú podľa iných pravidiel.

So začiatkom roka sa spája viacero dôležitých finančných prilepšení. Každoročne sa sumy rôznych príspevkov či dávok prispôsobujú nárastom cien v obchodoch a zvyšujú sa, aby si ich poberatelia stále mohli adekvátne prilepšiť. Týka sa to nielen dôchodcov, ale napríklad tiež mamičiek, alebo tých, ktorí majú nárok na úrazové dávky.

V januári, tak ako každý rok, dôjde k zvyšovaniu starobných dôchodkov. Percento valorizácie bude v roku 2026 na úrovni 3,7 percenta a o túto hodnotu si ich poberatelia prilepšia. V priemere tak pôjde o približne 25 eur na osobu (počítajúc s priemernou sumou dôchodku, ktorá je momentálne na úrovni okolo 700 eur, pozn. red.). Netýka sa to ale všetkých.

Minimálne dôchodky sa zvyšujú podľa iných pravidiel

Zatiaľ čo starobné dôchodky idú hore vždy o niekoľko percent, ktoré sa určujú na základe dôchodcovskej inflácie, teda rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, za prvých deväť mesiacov kalendárneho roka, netýka sa to tých, ktorí poberajú len minimálne dôchodky. Tie sú vždy uvedené v prehľadnej tabuľke Sociálnej poisťovne, ktorú každoročne aktualizuje o nové sumy.

V januári 2026 budú tí, ktorí získali 30 rokov dôchodkového poistenia, po novom dostávať sumu 412 eur. Tí, ktorí získali 35 rokov, sumu 447,6 eura. V prípade 40 odpracovaných rokov to bude už suma 484,5 eura. Pri 45 rokoch sa suma vyšplhá na 527,10 eura. Kompletný prehľad si môžete pozrieť na stránke Sociálnej poisťovne.

Ilustračná foto: Pexels

Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má poberateľ starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, ktorý splní nasledovné podmienky:

  1. získa najmenej 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku,
  2. výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a
  3. požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napríklad poberateľka starobného dôchodku – vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).

O zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok nie je potrebné žiadať, Sociálna poisťovňa to spraví automaticky. Po valorizácii dôchodku od januára budúceho roka tak Sociálna poisťovňa mnohým ľuďom prehodnotí nárok na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku. Valorizuje sa totiž suma pôvodne priznaného dôchodku bez tohto zvýšenia.

V praxi to znamená, že ak aj po valorizácii bude penzia daného seniora nižšia ako nová suma minimálneho dôchodku, Sociálna poisťovňa tomuto dôchodcovi zvýši dôchodok na sumu minimálneho dôchodku platnú od januára budúceho roka. Dôchodca tak bude dostávať minimálny dôchodok a vďaka tomu aj vyššiu sumu, ako mu bola pôvodne priznaná.

