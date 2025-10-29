Dôchodky budú opäť vyššie. Vypočítajte si, o koľko si od nového roka prilepšíte, pomôže vám šikovná kalkulačka

Foto: Pexels/Pixabay

Dana Kleinová
Dôchodky
Dôchodky stúpnu o čosi viac, ako sa čakalo.

Prvé odhady, ako sa budú od nového roka zvyšovať dôchodky, boli zverejnené už v lete. Vtedy sme vás informovali, že valorizácia dôchodkov sa odvíja od dôchodcovskej inflácie. Definitívnu sumu určuje priemerná inflácia za prvých deväť mesiacov daného roku a už v prvej polovici tohto obdobia sa zdalo, že vyššia než 4 percentá určite nebude.

Štatistický úrad SR oficiálne zverejnil posledný údaj, ktorý bol potrebný na to, aby seniori naisto zistili, o koľko sa im od januára zdvihnú dôchodky. Dnes tak už vedia, že ich dôchodky stúpnu o 3,7 percenta, teda o čosi viac, ako sa predpokladalo aj v lete s 3,5 percentami. Definitívne o tom rozhodol údaj 3,9 percenta, teda dôchodcovská inflácia za september.

Viac z témy Dôchodky:
1.
O koľko majú muži vyššie dôchodky ako ženy? Štatistiky hovoria jasne, priepasť by sa pritom mala čoskoro znížiť
2.
Gašpar tvrdí, že si dôchodcovia zaslúžia aj 14. dôchodky, chce spravodlivejší systém. Poslanci reagujú
3.
Seniori budú mať dôvod na radosť. Dôchodky po novom vybavia rýchlejšie a jednoduchšie
Zobraziť všetky články (161)

Prilepšia si od nového roka

Sociálna poisťovňa zvyšuje dôchodky bez toho, aby o to seniori museli žiadať. Vopred im pošle rozhodnutie o zvýšení, pravdepodobne v decembri tohto roka alebo v januári budúceho roka a zvýšený dôchodok im následne vyplatí v riadnom termíne, kedy bežne penzisti poberajú svoje peniaze.

Šikovnú kalkulačku na výpočet toho, ako po novom bude vyzerať váš dôchodok, nájdete TU.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Seriál V zovretí čoskoro končí, diváci ale neuvidia celý príbeh. Vrah ďalšej postavy pre nich…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?
Ste tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieťSte tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieť
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalíDetské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí
Budú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmenyBudú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Radik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo videoRadik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo video
Boli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravteBoli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravte
Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“
Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapiliBrat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapili
Objavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikátObjavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikát
Jednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľovalJednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľoval
Zrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojnyZrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojny
ANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom mysliaANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom myslia

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac