Dôchodky budú opäť vyššie. Vypočítajte si, o koľko si od nového roka prilepšíte, pomôže vám šikovná kalkulačka

Prvé odhady, ako sa budú od nového roka zvyšovať dôchodky, boli zverejnené už v lete. Vtedy sme vás informovali, že valorizácia dôchodkov sa odvíja od dôchodcovskej inflácie. Definitívnu sumu určuje priemerná inflácia za prvých deväť mesiacov daného roku a už v prvej polovici tohto obdobia sa zdalo, že vyššia než 4 percentá určite nebude.
Štatistický úrad SR oficiálne zverejnil posledný údaj, ktorý bol potrebný na to, aby seniori naisto zistili, o koľko sa im od januára zdvihnú dôchodky. Dnes tak už vedia, že ich dôchodky stúpnu o 3,7 percenta, teda o čosi viac, ako sa predpokladalo aj v lete s 3,5 percentami. Definitívne o tom rozhodol údaj 3,9 percenta, teda dôchodcovská inflácia za september.
Prilepšia si od nového roka
Sociálna poisťovňa zvyšuje dôchodky bez toho, aby o to seniori museli žiadať. Vopred im pošle rozhodnutie o zvýšení, pravdepodobne v decembri tohto roka alebo v januári budúceho roka a zvýšený dôchodok im následne vyplatí v riadnom termíne, kedy bežne penzisti poberajú svoje peniaze.
Šikovnú kalkulačku na výpočet toho, ako po novom bude vyzerať váš dôchodok, nájdete TU.
