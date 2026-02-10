Dobrá správa pre divákov Nemocnice: Televízia JOJ zverejnila video z nakrúcania nových epizód, seriál pokračuje

Seriál Nemocnica si počas rokov vybudoval pevné miesto v srdciach divákov a stal sa jedným z najobľúbenejších slovenských televíznych projektov. Posledná odvysielaná séria pred Vianocami opäť potvrdila, že príbehy z nemocničného prostredia majú silu osloviť široké publikum a sú kombináciou ľudských osudov, napätých situácií, emócií aj tém, ktoré sa dotýkajú každodenného života.
Diváci si seriál obľúbili najmä pre autentické postavy, realistické vzťahy a schopnosť ukázať, že za každým bielym plášťom sa skrýva človek so svojimi radosťami aj bolesťami. Navyše ukazuje skutočné nemocničné prostredie, vrátane toho, ako naozaj prebiehajú operácie. Ako dávnejšie prezradil Richard Autner, hercom zvykne asistovať sestrička, ktorá aj vo svojom reálnom živote zvykne slúžiť pri operáciách.
Video zo zákulisia prípravy nových častí
Zatiaľ čo svoj návrat na televízne obrazovky už odštartovali Dunaj, k vašim službám a Sľub, čo sa týka Nemocnice, diváci stále čakajú. Nádejou sú pre nich posledné príspevky televízie JOJ, ktorá fanúšikom postupne dávkuje informácie týkajúce sa prípravy seriálu. Najnovšie ich potešilo krátke video z natáčania, ktoré televízia zverejnila na Facebooku. Sú na ňom dvaja obľúbení herci s klapkou v ruke, bez ktorých by to nebolo ono, teda Richard Autner, stvárňujúci úspešného chirurga Romana Vargu a Viktória Šuplatová, ktorá hrá jeho priateľku a doktorku Barboru Vladárovú.
Z televízie JOJ sa tak stal posol dobrých správ, ktoré divákov zaručene potešia. „Máme skvelé správy! Máme skvelé správy, v týchto dňoch pre vás nakrúcame nové epizódy seriálu Nemocnica. Tešiť sa môžete aj na tieto tváre,“ napísala k videu na sociálnej sieti. Obľúbení herci tak opäť stoja na pľaci, aby mohli divákom priniesť nové príbehy a nečakané zvraty.
Zdá sa, že seriál má stále čo povedať a jeho návrat je dôkazom, že silné príbehy z prostredia nemocnice divákov neprestávajú zaujímať. Svedčia o tom i nadšené komentáre ľudí, ktorí sa už nevedia dočkať štrnástej série. „Konečne!“ napísala jedna fanúšička, ktorá neskrývala emócie. „Veľmi sa teším,“ uviedla ďalšia. „Už aby to bolo, teším sa,“ pridala sa iná komentujúca, pričom väčšina ďalších reakcií je v podobnom duchu.
