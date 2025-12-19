Finále Nemocnice prinesie silné emócie aj neodvratné rozhodnutia. Osudy postáv sa lámu na hrane

Foto: Stanislava Topoľská

Frederika Lyžičiar
Seriál Nemocnica
Seriál sa lúči silnou bodkou, ktorá uzatvára jednu kapitolu, no zároveň otvára dvere ďalšiemu pokračovaniu.

Finále 13. série seriálu Nemocnica sľubuje mimoriadne silný divácky zážitok, v ktorom sa emócie dostanú na hranicu únosnosti. Osudy lekárov a ich blízkych sa prelínajú s dramatickými rozhodnutiami, ktoré môžu všetko zmeniť.

Ako uvádza tlačová správa TV JOJ, záverečná epizóda aktuálnej série prinesie vypäté situácie nielen v operačných sálach, ale aj v súkromí hlavných postáv. Tlak v nemocnici aj mimo nej narastá, tajomstvá prestávajú byť bezpečné a minulé rozhodnutia začínajú mať tvrdé následky.

Roman Varga v boji s časom aj vlastným svedomím

Do centra diania finálovej epizódy sa dostáva Roman Varga v podaní Richarda Autnera. Ako lekár stojí pred situáciami, v ktorých rozhodujú sekundy a ide o holé životy, no zároveň čelí vnútornému tlaku, ktorý je nemenej náročný.

Foto: TV Joj

Popri profesionálnych výzvach ho dobiehajú aj osobné okolnosti, ktoré zasahujú hlboko do jeho emócií a nútia ho prehodnocovať vlastné rozhodnutia aj hranice, ktoré si doteraz nastavoval.

Temný príbeh Vladárovcov smeruje k vyvrcholeniu

