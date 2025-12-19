Finále Nemocnice prinesie silné emócie aj neodvratné rozhodnutia. Osudy postáv sa lámu na hrane

Finále 13. série seriálu Nemocnica sľubuje mimoriadne silný divácky zážitok, v ktorom sa emócie dostanú na hranicu únosnosti. Osudy lekárov a ich blízkych sa prelínajú s dramatickými rozhodnutiami, ktoré môžu všetko zmeniť.
Ako uvádza tlačová správa TV JOJ, záverečná epizóda aktuálnej série prinesie vypäté situácie nielen v operačných sálach, ale aj v súkromí hlavných postáv. Tlak v nemocnici aj mimo nej narastá, tajomstvá prestávajú byť bezpečné a minulé rozhodnutia začínajú mať tvrdé následky.
Roman Varga v boji s časom aj vlastným svedomím
Do centra diania finálovej epizódy sa dostáva Roman Varga v podaní Richarda Autnera. Ako lekár stojí pred situáciami, v ktorých rozhodujú sekundy a ide o holé životy, no zároveň čelí vnútornému tlaku, ktorý je nemenej náročný.
Popri profesionálnych výzvach ho dobiehajú aj osobné okolnosti, ktoré zasahujú hlboko do jeho emócií a nútia ho prehodnocovať vlastné rozhodnutia aj hranice, ktoré si doteraz nastavoval.
