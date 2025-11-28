Odhalil zaujímavosť zo zákulisia natáčania. Herec z Nemocnice prezradil detail, ktorý si diváci nevšimnú, no je dôležitý

Foto: TV Joj

Jana Petrejová
Seriál Nemocnica
Neuveriteľné, čo sa deje za oponou seriálu.

Spočiatku sa diváci zľakli, no neskôr si vydýchli a spadol im kameň zo srdca. Reč je o Romanovi Vargovi, ktorý odišiel z deja, no po nejakom čase sa vrátil. Postaral sa o dávku zaujímavých momentov, ktoré rozohrali ďalšie príbehy. Ako nedávno priznal Richard Autner, ktorý ho stvárňuje, s návratom jeho postavy zároveň prišlo jeho nové „ja“.

Každý pozorný divák, ktorý si nenechá ujsť ani jednu časť seriálu Nemocnica, si všimol, že si Roman prešiel akousi vnútornou zmenou. „V prvých sériách bol Roman Varga taký egocentrický chlap, ktorý nevedel, čo od života chce. Bol to vetroplach, mal milenku a vytváral množstvo problémov. Teraz sa vrátil „unormálnený“,“ dodal herec Richard Autner v jojkárskych Novinách o 12-tej.

Viac z témy Seriál Nemocnica:
1.
Silvia Šuvadová odhalí dávnu lásku a Ema Fajnor vstúpi pred kamery. Nemocnica prinesie veľké prekvapenia
2.
V Nemocnici to bude opäť iskriť: Lekári hľadajú novú sestričku, no pohovor skôr pripomína prehliadku krásy
3.
Ferko Kovár je ako lekár v Nemocnici presvedčivý. Ľudia ho zastavujú na ulici a žiadajú o radu ohľadom zdravia
Zobraziť všetky články (18)

Chcú byť autentickí a presní

Nie je ničím nezvyčajným, že si mnoho divákov spája povahové vlastnosti postavy s hercom, ktorý ho hrá. Myslia si, že osoba, ktorú vidia v seriáli na televíznych obrazovkách, je taká istá aj v reálnom živote. „Zopár ľudí bolo prekvapených, že som v civile v podstate normálny chlap a nesedelo im to s tým Romanom Vargom, ktorého poznajú z obrazoviek,“ poznamenal herec a dodal, že to jednoducho patrí k práci.

Tvorcom Nemocnice ide okrem iného aj o autentickosť. Čo najpresnejšie a najpravdivejšie ukázať divákom to, čo sa naozaj deje v nemocničnom prostredí a dokonca aj pri samotných operáciách. Tím ľudí sa stará o to, aby scény a kulisy boli čo najdôveryhodnejšie. Nič neodfláknu len tak a naozaj si na tom dávajú záležať, o čom svedčí jedna vec, ktorú priznal umelec v rozhovore.

Foto: TV Joj

Okrem kameramanov, režiséra a iných pomocníkov, ktorí sú súčasťou štábu, sa na pľaci nachádza dokonca i odborná posila, ktorá na všetko dohliada a stará sa o to, aby každý jeden krok hercov bol vykonaný správne a presne. „Keď točíme obrazy z operačnej sály, tak tam máme vždy sestričku, ktorá reálne pri týchto operáciách slúži vo svojom živote. Ona nám hovorí, ako držať ktorý nástroj. Pýtame si peán alebo svorku, ona kontroluje a dáva nám peán alebo svorku,“ vyšiel s pravdou von Richard a potvrdil tak, ako im záleží na autenticite a presnosti.

Koho obdivuje?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Len 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrývaLen 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrýva
V Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou jeV Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou je
Lucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdaliLucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdali
Letenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevaloLetenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevalo
Tieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnoteniaTieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnotenia
Bolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho MercuryhoBolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho Mercuryho
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciuNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj detiKratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpiráciePrvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac