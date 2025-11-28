Odhalil zaujímavosť zo zákulisia natáčania. Herec z Nemocnice prezradil detail, ktorý si diváci nevšimnú, no je dôležitý

Spočiatku sa diváci zľakli, no neskôr si vydýchli a spadol im kameň zo srdca. Reč je o Romanovi Vargovi, ktorý odišiel z deja, no po nejakom čase sa vrátil. Postaral sa o dávku zaujímavých momentov, ktoré rozohrali ďalšie príbehy. Ako nedávno priznal Richard Autner, ktorý ho stvárňuje, s návratom jeho postavy zároveň prišlo jeho nové „ja“.
Každý pozorný divák, ktorý si nenechá ujsť ani jednu časť seriálu Nemocnica, si všimol, že si Roman prešiel akousi vnútornou zmenou. „V prvých sériách bol Roman Varga taký egocentrický chlap, ktorý nevedel, čo od života chce. Bol to vetroplach, mal milenku a vytváral množstvo problémov. Teraz sa vrátil „unormálnený“,“ dodal herec Richard Autner v jojkárskych Novinách o 12-tej.
Chcú byť autentickí a presní
Nie je ničím nezvyčajným, že si mnoho divákov spája povahové vlastnosti postavy s hercom, ktorý ho hrá. Myslia si, že osoba, ktorú vidia v seriáli na televíznych obrazovkách, je taká istá aj v reálnom živote. „Zopár ľudí bolo prekvapených, že som v civile v podstate normálny chlap a nesedelo im to s tým Romanom Vargom, ktorého poznajú z obrazoviek,“ poznamenal herec a dodal, že to jednoducho patrí k práci.
Tvorcom Nemocnice ide okrem iného aj o autentickosť. Čo najpresnejšie a najpravdivejšie ukázať divákom to, čo sa naozaj deje v nemocničnom prostredí a dokonca aj pri samotných operáciách. Tím ľudí sa stará o to, aby scény a kulisy boli čo najdôveryhodnejšie. Nič neodfláknu len tak a naozaj si na tom dávajú záležať, o čom svedčí jedna vec, ktorú priznal umelec v rozhovore.
Okrem kameramanov, režiséra a iných pomocníkov, ktorí sú súčasťou štábu, sa na pľaci nachádza dokonca i odborná posila, ktorá na všetko dohliada a stará sa o to, aby každý jeden krok hercov bol vykonaný správne a presne. „Keď točíme obrazy z operačnej sály, tak tam máme vždy sestričku, ktorá reálne pri týchto operáciách slúži vo svojom živote. Ona nám hovorí, ako držať ktorý nástroj. Pýtame si peán alebo svorku, ona kontroluje a dáva nám peán alebo svorku,“ vyšiel s pravdou von Richard a potvrdil tak, ako im záleží na autenticite a presnosti.
