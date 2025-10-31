Silvia Šuvadová odhalí dávnu lásku a Ema Fajnor vstúpi pred kamery. Nemocnica prinesie veľké prekvapenia

Seriál Nemocnica
Čaká nás epizóda, ktorá spojí citlivé témy, humor aj čerstvé tváre na obrazovke.

Seriál Nemocnica patrí už štyri roky k stáliciam slovenských televízií. Životné drámy, emócie, ľudské osudy a humor, ktoré sa odohrávajú v nemocnici svätého Martina, neustále dokazujú, že dobrý príbeh diváka nikdy neomrzí.

Do obľúbeného seriálu Nemocnica zavítajú dve známe ženy, ktoré slovenskí diváci veľmi dobre poznajú. Silvia Šuvadová so silným príbehom z minulosti a Ema Fajnor v úlohe odhodlanej redaktorky prinesú do deja nové emócie, tajomstvo aj kúsok šarmu. Tento piatok to na JOJ opäť bude stáť za to. O 20.40 h si nenechajte ujsť novú epizódu Nemocnice, ktorá prinesie silné príbehy, úsmevné momenty a dve výnimočné ženy v netradičných úlohách. Čakajú vás emócie, humor aj hviezdne obsadenie, ktoré vás určite nenechá chladnými.

Láska z minulosti, ktorá pripomenie zabudnuté spomienky

Silvia Šuvadová stvárni mamičku pacientky, ktorej dcéra porodí bábätko tmavšej pleti. A to je okamih, ktorý odštartuje príbeh plný emócií a spomienok. Postava pani Statnej sa totiž bude musieť postaviť minulosti, a to konkrétne romániku s kubánskym kolegom počas bratskej výpomoci. Jeden moment mladíckej lásky tak prenikne naprieč generáciami a odhalí tajomstvo, ktoré bolo doteraz skryté.

Foto: TV JOJ

Ema Fajnor si zahrá novinárku

