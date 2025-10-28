Divákov čaká veľké odhalenie v Ranči. Ich teória sa potvrdila, hrob prezradí tajomstvo, ktoré zničilo mnohým životy

Jana Petrejová
Ranč
V najnovšej epizóde sa stane niečo, z čoho ostanú v šoku.

Dej sa vyostruje. Na svetlo sveta sa dostávajú zaujímavé informácie zo života hrdinov, pričom jedno z nich malo ostať doslova pochované v hrobe. O napínavé situácie nebude núdza, no tentoraz prichádza chvíľa pravdy, ktorá bude poriadne bolieť. Zaskočené budú nielen postavy rodinnej ságy, ale i samotní diváci, ktorí nespustia oči z televíznych obrazoviek. 

V aktuálnej časti vypláva na povrch tajomstvo, ktoré roky ležalo pochované v hrobe. Vlado (Noël Czuczor), Sára (Zuzana Kanócz) a Robo (Robert Sipos) sa rozhodnú zistiť, čo sa skrýva za dávno uzavretou kapitolou rodinnej minulosti. Odhalí to hrob, ktorý vykopú. A hoci čakali, že tam nájdu Adamovu (Juraj Bača) mŕtvu sestra Júliu, natrafili na niečo, čo by im nenapadlo ani len vo sne.

V detskej truhle neleží telo, ale bábika. Týmto momentom sa otvára Pandorina skrinka tajomstiev, klamstiev a dávnych dohôd. Ukáže sa, že puto, ktoré Sáru a Adama neodolateľne priťahovalo, nebola len láska – ale pokrvné spojenie. To, čo si niektorí diváci mysleli už dávnejšie, sa potvrdilo. Sú súrodenci.

Tajomstvá troch žien

Za všetkým stojí Mara (Hana Gregorová), ktorá sa kedysi spolčila s Adamovou matkou Vierou (Hana Letková) a Xéniou (Dagmar Edwards) – ženou, ktorá nemohla mať deti, no túžila po nich viac než po čomkoľvek inom. Rozhodnutie týchto žien, zrodené z bolesti, sa stalo osudovým klamstvom, ktoré teraz vychádza na povrch.

Autorka námetu a scenára, kreatívna producentka Danica Hričová, prezradila, že práve táto línia bola od začiatku jednou z najemotívnejších v celom príbehu: „Objavujú sa nové rodinné tajomstvá a vnútorné premeny postáv, ktoré zisťujú, že veci nie sú také jednoznačné, ako si mysleli. Obľúbení hrdinovia zažijú zrady aj radosti a zistia, že život často prináša riešenia, ktoré spočiatku pôsobia strašne, no časom ukážu svoj význam,“ vysvetľuje Hričová.

Druhá séria podľa autorky viac stavia na ženských postavách a ich vnútorných bojoch: „Potrebovali sme silnú ženskú postavu, ktorá bude hnacím motorom novej série. Tou je Sára v podaní Zuzany Kanócz. Jej postava nesie v sebe rodinné tajomstvo, ktoré diváci odhalia skôr než samotné postavy,“ dodáva Danica Hričová.

Na túto tému nadväzuje aj samotná Zuzana Kanócz, ktorá priznáva, že Ranč prináša divákom viac než len romantiku: „Diváci sa môžu tešiť na napínavý príbeh, v ktorom sa bude postupne odhaľovať dávno pochovaná pravda. Tá prinesie do života postáv nádej, silu a lásku – ktorým však najprv predchádza zmätok, hnev, sklamanie, neistota. Lebo ako to už v živote býva, pravda niekedy bolí, vie nás aj zraziť na kolená, no nakoniec nám dáva možnosť nového nadýchnutia bez klamstiev a pretvárky,“ hovorí herečka.

Zlomový okamih na Ranči

