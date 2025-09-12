Nemôžu uveriť vlastným očiam, čo videli. Diváci Ranča vyslovili teóriu, z ktorej naskakujú zimomriavky

Štvrtá časť priniesla napínavú scénu. 

Záver 4. epizódy Ranča priniesol zaujímavý moment, ktorý donútil divákov k diskusii a vyjadreniu svojich názorov, ako to bude ďalej. Majú otázniky v hlave a pýtajú sa, čo to vlastne znamená. Televízia Joj sa totiž postarala o záhadný koniec, o ktorom vedia len samotní herci a tvorcovia. Dokonca ani v ukážkach na ďalšiu epizódu nie je žiadna nápoveda.

Divákom Ranča neostáva nič iné, len tipovať, ako to skončí. Stačil jediný pohľad na záverečnú scénu štvrtej epizódy druhej série a mnohí sú v napätí a odrátavajú dni do začiatku ďalšej časti. Sára totiž dostala od Adama malý dar, po ktorom si uvedomila jednu vec. Jej prekvapivý až šokujúci výraz v tvári prezradil, že to nebude nič zanedbateľné.

Čo sa stalo?

Začalo sa to nevinnou Sárinou otázkou. „Čo sa stalo tvojej sestre?“ opýtala sa Adam pragmatická veterinárka, ktorá prišla na ranč z Texasu. „Zomrela ešte ako bábätko. Julka. Tak sa volala… Boli sme dvojičky. No ale vôbec si ju nepamätám. Mama o nej nechcela hovoriť, pretože, keď som sa na ňu spýtal, začala kričať,“ dodal. „A prečo zomrela?“ zaujímala sa Sára, ktorú hrá Zuzana Kanócz.

Na odpoveď dlho nečakala. „Otec hovoril, že som ju zabil ja. Že som ju utláčal v bruchu a že vďaka mne nemohla rásť,“ pokračoval a dal si dole retiazku z krku, na ktorej je polovica srdca.

„Počuj… Ja viem, že to nie je veľa, ale nič viac nemám. Chcel som ti to dať… Za tú ujmu, čo som ti spôsobil,“ povedal Adam v úlohe Juraja Baču a podal Sáre milú pozornosť. No zdá sa, že nevinný dar bude začiatkom veľkého odhalenia. Sára totiž zistila, že rovnakú retiazku s druhou polovicou srdca má aj ona.

Všetci sa zhodli na jednom

