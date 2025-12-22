Divácka favoritka Janka vyhrala Pečie celé Slovensko: Jej sen sa splnil rok po tom, ako v minulej sérii neuspela

Diváci mali svoju favoritku ešte pred semifinále a tuho jej držali palce, aby to dotiahla až do konca ako víťaz. To sa nakoniec podarilo a Janka si domov nesie titul víťazky relácie Pečie celé Slovensko. Mnohí pritom nevedia, že v súťaži nie je prvýkrát.
Janka sa stala Pekárkou týždňa hneď niekoľkokrát a tak o jej schopnostiach nik nepochyboval. Správa o jej víťazstve tak prišla zaslúžene, no čo divákov naopak môže prekvapiť je, že Janka v tejto šou nebola prvýkrát. Ako informovala samotná STVR, ktorá túto reláciu vysiela, Janka sa usilovala dostať do šou už minulý rok, no nepostúpila ani do TOP 12.
Na výhru si musela počkať
Po niekoľkých tituloch Pekárky týždňa si po uplynulom víkende Janka odniesla domov aj titul Majsterky pekárky piatej série Pečie celé Slovensko. Minulý rok sa o tento úspech pokúšala tiež, no skončila už pri kamerových skúškach a tak ju diváci na televíznych obrazovkách nevideli.
Tento ročník bola ich favoritkou prakticky od začiatku a tak silno jej držali prsty, až sa nakoniec z jej výhry tešia rovnako veľmi ako ona sama.
„Cítim sa skvelo, ale aj veľmi unavene. Asi mi to celé dôjde až zajtra. Bol to deň plný vnemov a emócií. Momentálne cítim veľkú únavu, ale som šťastná,“ uviedla víťazka krátko po finále pre STVR. K tomu, že si na výhru musela rok počkať a prihlásiť sa znova, dodala: „Myslím, že je to húževnatosť a to, že sa človek nevzdá. Keď si chcete plniť sny, treba si za nimi ísť. A keď je ten správny čas, jednoducho sa to udeje.“
