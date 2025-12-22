Divácka favoritka Janka vyhrala Pečie celé Slovensko: Jej sen sa splnil rok po tom, ako v minulej sérii neuspela

Foto: Facebook (Pečie celé Slovensko)

Dana Kleinová
Pečie celé Slovensko pozná jeho ďalšiu víťazku.

Diváci mali svoju favoritku ešte pred semifinále a tuho jej držali palce, aby to dotiahla až do konca ako víťaz. To sa nakoniec podarilo a Janka si domov nesie titul víťazky relácie Pečie celé Slovensko. Mnohí pritom nevedia, že v súťaži nie je prvýkrát.

Janka sa stala Pekárkou týždňa hneď niekoľkokrát a tak o jej schopnostiach nik nepochyboval. Správa o jej víťazstve tak prišla zaslúžene, no čo divákov naopak môže prekvapiť je, že Janka v tejto šou nebola prvýkrát. Ako informovala samotná STVR, ktorá túto reláciu vysiela, Janka sa usilovala dostať do šou už minulý rok, no nepostúpila ani do TOP 12.

Na výhru si musela počkať

Po niekoľkých tituloch Pekárky týždňa si po uplynulom víkende Janka odniesla domov aj titul Majsterky pekárky piatej série Pečie celé Slovensko. Minulý rok sa o tento úspech pokúšala tiež, no skončila už pri kamerových skúškach a tak ju diváci na televíznych obrazovkách nevideli.

Tento ročník bola ich favoritkou prakticky od začiatku a tak silno jej držali prsty, až sa nakoniec z jej výhry tešia rovnako veľmi ako ona sama.

„Cítim sa skvelo, ale aj veľmi unavene. Asi mi to celé dôjde až zajtra. Bol to deň plný vnemov a emócií. Momentálne cítim veľkú únavu, ale som šťastná,“ uviedla víťazka krátko po finále pre STVR. K tomu, že si na výhru musela rok počkať a prihlásiť sa znova, dodala: „Myslím, že je to húževnatosť a to, že sa človek nevzdá. Keď si chcete plniť sny, treba si za nimi ísť. A keď je ten správny čas, jednoducho sa to udeje.“

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Keď bohatstvo mení Vianoce: Šialené zvyky celebrít počas sviatkov, ktoré vás pobavia

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Tunel Višňové mali dokončiť s diaľnicou do Košíc. Skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Tunel Višňové mali dokončiť s diaľnicou do Košíc. Skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tip na film
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Tip na výlet
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Vojna na Ukrajine
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Vianočné trhy
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac