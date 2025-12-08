Finálová trojica: Diváci Pečie celé Slovensko zverejnili svoje prvé tipy, víťazstvo prajú len jednej favoritke

Foto: Facebook (Pečie celé Slovensko)

Dana Kleinová
Piata séria sa blíži ku koncu a diváci už teraz vedia, koho chcú vidieť ako víťaza.

Piata séria obľúbenej cukrárskej súťaže sa blíži do finále. Momentálne ostali už len posledné štyri súťažiace, keďže v poslednej odvysielanej epizóde vypadla Zuzka. Už čoskoro sa tak dozvieme, kto bude vo finálovej trojici, a spoznáme aj víťazku celej tejto série. Do konca totiž ostávajú už len dve epizódy. 

Desiate kolo patrilo k tým najnáročnejším. Janka, Lenka, Zuzka, Gabika a Viki sa museli popasovať s trojicou výziev, ktoré otestovali nielen ich kreativitu, ale aj schopnosť bojovať s gravitáciou. Museli tak zariskovať a ukázať, že si vedia poradiť s akoukoľvek situáciou a to aj vtedy, keď začne fungovať stres.

Koho chcú diváci vo finále?

V desiatom kole sa so šou rozlúčila Zuzka. Po jej vypadnutí tak ostali v hre štyri súťažiace a diváci neváhali začať diskusiu o tom, kto sa podľa nich objaví vo finálovej trojici a kto si podľa nich zaslúži výhru najviac. Zdá sa pritom, že sa jednohlasne zhodli na mene víťazky.

„Ja som rada, že vypadla Zuzana, už mi išla na nervy s tým nestíham. Pritom mala vždy dosť času na rozprávanie, behanie a jašenie sa. Do finále tipujem Janku, Lenku a Gabiku,“ priznala diváčka v komentároch. Nebola pritom jediná s týmto názorom. „Spravodlivo vypadla Zuzka a na víťazku tipujem Janku, tie jej výtvory sú neskutočné,“ súhlasila druhá.

Táto finálová trojica sa medzi tipmi opakovala najviac. Napríklad: „Ja tipujem za víťazku Janku, druhá Lenka a tretia Gabika,“ alebo „Ja tipujem Janku, Lenku, Gabiku a na výhru Janku,“ alebo „Môj favorit je Janka, ale aj Lenka jej šliape na päty. Držím palce.“

Objavila sa však aj druhá verzia a to: „Super. Do finále tipujem Janku, Lenku a Viki. Tie sú najšikovnejšie. A na výhru tipujem Janku,“ alebo „Super kolo, teším sa na finále. Ja tipujem Janku, Lenku a Viki.“

