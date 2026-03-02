Diváci seriálu Sľub majú jasného favorita: Malý herec je podľa nich najväčší talent, rodinu milujú

Seriál Sľub v súčasnosti vysiela tretiu sériu, v ktorej opäť pribudli nové postavy. Diváci tak počas dvoch rokov stihli spoznať viacero rodín a spolu s nimi aj ich silné a slabé stránky. Niektoré si vďaka tomu zamilovali a voči iným majú predsudky. Favorit je pritom jasný.
Nedávno sme vás informovali o tom, ktoré postavy fanúšikovia seriálu považujú za najhoršie. V tomto boji vynikali tri mená, ktoré prekonali aj v minulosti nenávideného Roháča a ukázali, že negatívne postavy v tomto seriáli sú napísané skutočne dobre. Najviac totiž ľuďom prekážajú manželia Gregorovci a hneď za nimi je doktorka Hanzelová.
Favorit divákov je jasný
Je však dôležité povedať, že fanúšikovia Sľubu nielen kritizujú, ale tiež chvália. Svedčia o tom ich reakcie po nedávnej scéne, v ktorej malý Vilko prišiel do školy s novým účesom. Z ich komentárov je jasné, že ich táto scéna nielenže pobavila, no túto postavu oceňujú počas celého seriálu a užívajú si všetky scény s ňou.
„Ale som sa nasmiala, super malý herec. Horváthovci sú topka,“ zhodnotila diváčka. „Vilo je perla chodiaca, super „detský herec“,“ pridala sa hneď ďalšia. „Vilo je tam zo všetkých najsamlepší,“ napísala tretia.
„Celá rodina Horváthovcov je super,“ súhlasila iná, čím dala jasne najavo, že medzi divákmi je favorit, čo sa týka celých rodín, jednoznačný.
Mnohí pritom vo veľkom chválili výkon herca Daniela Feketeho, ktorý hrá malého Vilka. Písali: „Taký prirodzený herec od mala, s ľahkosťou to hrá, užíva si to.“ alebo „Bude z neho dobrý herec. Má prirodzený talent.“ Zdá sa tak, že má už teraz miesto v srdciach divákov a úspech bude mať zaručený aj v ďalších rolách. Televízie totiž zvyknú svojich osvedčených hercov používať aj v ďalších projektoch a tak je len otázkou času, kedy dostane ďalšiu príležitosť ukázať svoj talent znova.
