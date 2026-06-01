Nela Pocisková vytiahla spomienku spred 12 rokov: Silný zážitok sa jej opäť vrátil do života

Niektoré životné momenty majú takú silu, že ani po rokoch nestrácajú svoje čaro. Nela Pocisková sa fanúšikom pripomenula zážitkom, ktorý patrí medzi tie, na ktoré sa nezabúda.
Speváčka Nela Pocisková sa podelila na svojom Instagrame o veľmi cennú skúsenosť, ktorú zažila ešte pred dvanástimi rokmi. Fanúšikom ukázala spomienkový záber z obdobia, keď mala možnosť stáť na jednom pódiu so svetoznámym tenorom Andreom Bocellim. Pre mnohých išlo o pripomenutie výnimočného momentu, ktorý v slovenskej hudobnej scéne rozhodne neostal bez odozvy.
Spomienka, ktorá má aj po rokoch veľkú silu
Nela Pocisková sa rozhodla vrátiť k zážitku, ktorý v jej kariére nepochybne patrí medzi tie najvýraznejšie. Na sociálnej sieti zverejnila fotografiu z koncertu, na ktorej stojí po boku Andreu Bocelliho. K záberu pridala úprimné slová, z ktorých bolo cítiť, že na tento moment stále spomína s veľkou emóciou.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„Ešte nebol alebo ja som nemala ig, a tak odkladám… 12 rokov dozadu aj toto sa stalo,“ napísala speváčka k fotografii. Následne dodala, že išlo o vystúpenie, pri ktorom spievala práve s Andreom Bocellim. Tento zážitok označila za jeden z najsilnejších vo svojom živote. „Spievala som s Andrea Bocelli. Najsilnejší zážitok v živote,“ priznala Nela.
Nahlásiť chybu v článku