Kremeľ zakázal vývoz leteckého paliva: Ukrajinci zasiahli rafinérie a sklady ropy, čelili aj protiútokom

Ruská vláda v pondelok zaviedla zákaz vývozu leteckého paliva. Cieľom opatrenia, ktoré bude účinné do 30. novembra tohto roka, je stabilizovať domáci trh s palivami, oznámil Kremeľ. TASR o tom informuje na základe správy televízie ORF.
Ukrajina v poslednom období podniká cielené a efektívne útoky na ruské rafinérie a sklady ropy. Cez víkend ukrajinské drony opäť zasiahli ropnú infraštruktúru vo viacerých regiónoch Ruska. Pod paľbou sa podľa medializovaných informácií ocitol sklad ropy neďaleko mesta Taganrog pri Azovskom mori a rafinéria v Saratove pri Volge. Predovšetkým v Saratove útoky pravdepodobne spôsobili vážne narušenie výroby.
Nočné útoky z Ruska
Ruská armáda v noci na pondelok vyslala do útokov na Ukrajine 265 dronov. Vo svojej rannej správe o tom informoval generálny štáb ukrajinskej armády. Pri útokoch utrpelo zranenia rôzneho stupňa závažnosti najmenej 18 civilistov, informovala britská stanica BBC, píše TASR.
Generálny štáb doplnil, že zostrelili alebo nástrojmi elektrického boja vyradili 228 dronov. Ďalších 27 zasiahlo svoje ciele na 18 miestach a trosky zneškodnených strojov dopadli v 12 lokalitách.
Osem ľudí vrátane troch detí utrpelo zranenia v Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny, ďalšie štyri osoby v Charkovskej oblasti na východe krajiny. Šesť ľudí, z ktorých dvoch museli aj hospitalizovať, zase vyviazlo so zraneniami po dronových útokoch na juhoukrajinské mesto Odesa. Na miestach úderov okrem toho vznikli škody na bytových domoch aj na priemyselnej infraštruktúre.
Ruské ministerstvo obrany v pondelok ráno informovalo o 72 zostrelených alebo zachytených ukrajinských dronoch. Bezpilotné stroje boli zachytené a zničené nad Astrachánskou, Belgorodskou, Brianskou, Kurskou, Rostovskou, Volgogradskou a Voronežskou oblasťou, ako aj nad Ruskom anektovaným polostrovom Krym.
