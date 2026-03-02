Šou Mama, ožeň ma pod paľbou kritiky ešte pred štartom: Diváci majú jasno v tom, prečo nebude mať úspech

Legendárna šou sa vracia na obrazovky po viac ako desiatich rokoch. Jej koncept však nebude úplne rovnaký, ako si diváci pamätajú. Šou sa prispôsobila dobe a navyše aj samotní účastníci, túžiaci po láske, nie sú takí, ako mnohí očakávali.
Ako sme vás informovali v článku, relácia Mama, ožeň ma prichádza s novou sériou, ktorá vypukne už 9. marca. Už o pár dní tak budú diváci sledovať hľadanie lásky, ktoré bude komentovať herec Michal Hudák. Ten je stálicou tejto šou a jedna z vecí, ktoré sa nemenia. Niečo však bude oveľa modernejšie.
Formát bol prispôsobený dobe
Diváci majú pred sebou osem epizód, v ktorých budú hľadať lásku nielen muži, ale priestor dostanú aj tri ženy, všetci vo veku od 20 do 40 rokov. Celkovo diváci uvidia 36 účastníkov, z ktorých budú v popredí 7 hlavní protagonisti. Tí si budú vyberať z troch potenciálnych partnerov či partneriek.
Z Mama, ožeň ma sa tak stal univerzálnejší formát, v ktorom už nie sú v centre len muži, ale tiež ženy, prispôsobujúc sa tak dobe a iným zoznamovacím šou, ktoré nenechávajú výber len na jednom pohlaví. Azda jedinou výnimkou je v súčasnosti Ruža pre nevestu, v ktorej nežné pohlavie bojuje o srdce jedného ženícha.
Diváci reagujú
Táto zmena bola podľa tvorcov prirodzená a dala sa čakať, no zdá sa, že diváci nesúhlasia. Ich komentáre na sociálnych sieťach totiž ukazujú, že začínajú mať voči šou predsudky, a to ešte pred jej začiatkom.
“Smutné na celom tomto novom projekte je, že sa tam idú prezentovať influenceri a stoka. Popravde skôr som čakal, že to znovu postavíte na reálnych ľuďoch z ľudu a nie na tomto. Myslím si, že taký úspech, ako urobila prvá séria, už nikdy nezažijete, keďže réžia z toho ide robiť Farmu. Držím palce,” vyjadril svoj názor nespokojný divák.
Nebol pritom jediný, kto šou prirovnal k iným. ”Réžia si povedala – dajme tam ľudí z Farmy, Love Islandu a Ruže pre nevestu, brilantný nápad. Naozaj? Určite? Som si myslel, že televízia chce zarobiť. Myslíte si, že to bude teraz niekto pozerať? Že to bude niekoho zaujímať? Ad. 1 – musíte ich dobre zaplatiť. Ad. 2 – bude to rovnaký brak ako Farma, Love Island a nikto to nebude pozerať. Zas prepadák. Tlieskam,” pridal sa ďalší muž.
Ďalší k príspevku s fotografiou Hudáka, ako nahráva komentár k šou, napísal: “On je na toto skvelý. Problém je ale v tom, že z tej novej série robíte už niečo úplne iné. Kým v predchádzajúcich boli účastníci, ktorí tam pasovali a naozaj mali IQ a EQ niekde inde a práve ich povahy a osobnosti boli to, na čo sme sa tešili, tak noví súťažiaci, polovica z nich influenceri, dobre vyzerajúci, mladí, pekní ľudia, ktorí sa doma asi nudia a potrebujú si nazbierať followerov. A to už s Mama, ožeň ma naozaj nemá nič spoločné. Mení sa to na nejaký Love Island, Ružu, či Farmu, a to je zle.”
