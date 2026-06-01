Odvolávanie Tarabu sa nekoná: Poslanci neboli uznášaniaschopní, hlasy nedodali ani od Danka

Foto: SITA/Národná rada SR

Lucia Mužlová
TASR
Ministra Tarabu odvolávať nebudú.

Poslanci Národnej rady (NR) SR nezačali v pondelok ani na druhý pokus mimoriadnu schôdzu o návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS). V rokovacej sále sa ako prítomných prezentovalo len 62 poslancov. Národná rada SR teda nebola schopná sa uznášať. Podpredseda NR SR Andrej Danko (SNS) oznámil, že poslanci sa pokúsia začať schôdzu v utorok (2. 6.) o 8.00 h.

Odvolávanie ministra iniciovalo opozičné hnutie PS. Hnutiu napríklad prekáža, že minister nevie prebrať zodpovednosť za návrh zonácií národných parkov, keď tvrdí, že ho pripravovali nominanti na ministerstve.

Kritika Tarabu

Za zlyhanie pri príprave zonácií hrozí podľa PS prepadnutie takmer pol miliardy eur z plánu obnovy. Opozícia tiež pripomenula, že Taraba už nemá ani dôveru koaličnej strany SNS, ktorá ho nominovala, ani jeho najbližších spolupracovníkov na ministerstve životného prostredia.

V návrhu na odvolanie opozícia Tarabu kritizovala aj za to, že z rezortu „vyštval“ odborníkov. Vyčíta mu tiež, že neberie vážne krízovú situáciu so suchom, keďže Slovensko čelí najsuchšiemu obdobiu za posledné desaťročia. Nezvláda podľa opozície ani riešiť situáciu s medveďmi, PS upozornilo, že odkedy je minister v kresle, počet útokov neklesol. Pripomínajú aj zastavenie projektov ochrany zdravia, napríklad projekt na zlepšenie kvality ovzdušia v Jelšave a regióne Gemera.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Už je to týždeň vyriešené, hovorí Danko

Opozičný pokus o odvolávanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) je zbytočný, už je to týždeň vyriešené. Skonštatoval to šéf SNS a podpredseda Národnej rady SR Andrej Danko po pondelkovom neúspešnom pokuse otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Tarabu. Dodal, že situácia medzi SNS a Tarabom nie je o konflikte, ale o zodpovednosti, na ktorú vo vzťahu voči ministrovi apeluje.

„Zbytočne zabíjajú čas, vedia, že nemajú hlasy,“ povedal Danko novinárom. Schôdzu považuje za blamáž opozície a prejav detinskosti od PS. „Pretože to, čo teraz navrhli, je úplne zbytočné, keďže už týždeň vedia, že je to vyriešené,“ vyhlásil.

Podľa Danka nejde o to, či má s Tarabom dobré vzťahy. „Sú to vzťahy, ktoré sú nutné na udržanie koalície, ale to nie je o tom, či sú medzi mnou a ním dobré vzťahy,“ skonštatoval šéf SNS.

„Dôležité je, aby Tomáš Taraba zodpovedne doriešil tie veľké projekty, ako zonácia, takisto Slovalco, a mnohé iné veci. Toto je o zodpovednosti, to nie je o vzťahu Andreja Danka a podpredsedu vlády. Ja som ručnú brzdu zatiahol až v momente, keď som sa dozvedel, že za mnohé veci je zodpovedná SNS, aj keď to tak nie je,“ doplnil Danko. Cez víkend zároveň hovoril, že „politicky“ nevidí dôvod otvoriť mimoriadnu schôdzu vzhľadom na koaličnú zmluvu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Veľká novinka pre návštevníkov bojnickej zoo: Vo výbehu oddnes uvidíte medvieďatá Ladu, Vesnu a Zoru

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil
1 na 1
Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach. Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach. Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo
Nahá pózovala pre Playboy, mala len 10 rokov: Herečku Brooke Shields jej detstvo navždy poznačilo
Nahá pózovala pre Playboy, mala len 10 rokov: Herečku Brooke Shields jej detstvo navždy poznačilo
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Mount Everest
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Tip na výlet
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac