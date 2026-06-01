Odvolávanie Tarabu sa nekoná: Poslanci neboli uznášaniaschopní, hlasy nedodali ani od Danka

Poslanci Národnej rady (NR) SR nezačali v pondelok ani na druhý pokus mimoriadnu schôdzu o návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS). V rokovacej sále sa ako prítomných prezentovalo len 62 poslancov. Národná rada SR teda nebola schopná sa uznášať. Podpredseda NR SR Andrej Danko (SNS) oznámil, že poslanci sa pokúsia začať schôdzu v utorok (2. 6.) o 8.00 h.
Odvolávanie ministra iniciovalo opozičné hnutie PS. Hnutiu napríklad prekáža, že minister nevie prebrať zodpovednosť za návrh zonácií národných parkov, keď tvrdí, že ho pripravovali nominanti na ministerstve.
Kritika Tarabu
Za zlyhanie pri príprave zonácií hrozí podľa PS prepadnutie takmer pol miliardy eur z plánu obnovy. Opozícia tiež pripomenula, že Taraba už nemá ani dôveru koaličnej strany SNS, ktorá ho nominovala, ani jeho najbližších spolupracovníkov na ministerstve životného prostredia.
V návrhu na odvolanie opozícia Tarabu kritizovala aj za to, že z rezortu „vyštval“ odborníkov. Vyčíta mu tiež, že neberie vážne krízovú situáciu so suchom, keďže Slovensko čelí najsuchšiemu obdobiu za posledné desaťročia. Nezvláda podľa opozície ani riešiť situáciu s medveďmi, PS upozornilo, že odkedy je minister v kresle, počet útokov neklesol. Pripomínajú aj zastavenie projektov ochrany zdravia, napríklad projekt na zlepšenie kvality ovzdušia v Jelšave a regióne Gemera.
Už je to týždeň vyriešené, hovorí Danko
Opozičný pokus o odvolávanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) je zbytočný, už je to týždeň vyriešené. Skonštatoval to šéf SNS a podpredseda Národnej rady SR Andrej Danko po pondelkovom neúspešnom pokuse otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Tarabu. Dodal, že situácia medzi SNS a Tarabom nie je o konflikte, ale o zodpovednosti, na ktorú vo vzťahu voči ministrovi apeluje.
„Zbytočne zabíjajú čas, vedia, že nemajú hlasy,“ povedal Danko novinárom. Schôdzu považuje za blamáž opozície a prejav detinskosti od PS. „Pretože to, čo teraz navrhli, je úplne zbytočné, keďže už týždeň vedia, že je to vyriešené,“ vyhlásil.
Podľa Danka nejde o to, či má s Tarabom dobré vzťahy. „Sú to vzťahy, ktoré sú nutné na udržanie koalície, ale to nie je o tom, či sú medzi mnou a ním dobré vzťahy,“ skonštatoval šéf SNS.
„Dôležité je, aby Tomáš Taraba zodpovedne doriešil tie veľké projekty, ako zonácia, takisto Slovalco, a mnohé iné veci. Toto je o zodpovednosti, to nie je o vzťahu Andreja Danka a podpredsedu vlády. Ja som ručnú brzdu zatiahol až v momente, keď som sa dozvedel, že za mnohé veci je zodpovedná SNS, aj keď to tak nie je,“ doplnil Danko. Cez víkend zároveň hovoril, že „politicky“ nevidí dôvod otvoriť mimoriadnu schôdzu vzhľadom na koaličnú zmluvu.
