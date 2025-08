Na východe Slovenska krachuje dlhoročná firma. Zasiahli ju zvyšujúce sa náklady, vlani prerobila viac ako milión eur

Firma Polygraf Print bola založená ešte v roku 1996 a pôvodne sa spájala s podnikaním známeho biznismena Ivana Kmotríka. V začiatkoch sa spoločnosť zameriavala na neperiodické publikácie, no neskôr prešla k tlači kníh, učebníc či časopisov. V posledných rokoch sa jej však nedarí tak, ako by si to jej zástupcovia predstavovali.

Od roku 2013 prevzala väčšinu prešovského podnikania švajčiarska firma Imprimo Print. Dnes už je tradičný polygrafický hráč zameraný predovšetkým na zahraničný export a okrem tamojšieho dopytu ho ovplyvňujú aj výrobné náklady spojené s materiálmi či energiami. Ako upozornil Denník E, práve tieto faktory spôsobili eseročke Polygraf Print v uplynulých rokoch problémy, ktoré vyvrcholili žiadosťou o vyhlásenie konkurzu.

Súd by mal o konkurze spoločnosti rozhodovať potom, čo v žiadosti doplní všetky potrebné informácie. Podľa posledných dostupných štatistík by mala mať prešovská firma stále viac ako 100 zamestnancov, pričom v najlepšej ére zamestnávala aj 200 ľudí. Zatiaľ je otázne, akým spôsobom a do akej miery budú veritelia Polygraf Print uspokojení. Konkurzný správca by mal tiež vyriešiť to, či bude výroba v Prešove pokračovať aj v prípade vyhlásenia konkurzu.

Červené čísla

Zástupcovia spoločnosti sa k aktuálnemu stavu nevyjadrili, z oficiálnych hospodárskych výsledkov však vyplýva, že ich biznis sa potýka s problémami. Iba za posledné dva roky firma prerobila zhruba 1,6 milióna eur a medziročne jej klesi aj tržby. Posledným ziskovým obdobím bol rok 2022, zárobok však bol iba okolo 81-tisíc eur. Polygraf Print pritom rok predtým skončil v strate bezmála 130-tisíc eur.

Ako je z verejne dostupných zdrojov zrejmé, firma dlhuje aj štátu. Sociálna poisťovňa voči nej eviduje dlh 112-tisíc eur. Podľa výročných správ za problémami stojí viacero faktorov. Ako sme už spomenuli, v prvom rade to bol nárast cien papiera a lepenky, no rástli tiež náklady na energie. Ďalším kľúčovým bodom je zahraničný odbyt – napríklad, iba na nemeckom trhu spoločnosť konštatovala prepad zákazkovej náplne o 30 %.