Budúcnosť známych predajní je otázna, slovenská firma smeruje do konkurzu. Zamestnáva u nás viac ako 100 ľudí

Tradícia spoločnosti Vetro-Plus siaha do roku 1995, kedy z českého Hradca Králové začala svoje podnikanie. Postupne sa jej pôsobnosť rozšírila aj na Slovensko, konkrétne to bolo od roku 2003. Počiatky mali veľkoobchodný ráz a otváranie prvých predajní prišlo až pred necelými desiatimi rokmi. Ako sa zdá, slovenský príbeh nemusí mať šťastný koniec.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Najznámejšou značkou z portfólia Vetro-Plus je bezpochyby Banquet, pod ktorej hlavičkou má otvorených takmer 30 slovenských predajní a zamestnáva viac ako 100 ľudí. V nich sa venuje predovšetkým predaju potrieb do domácností, keramiky a v podstate celého potrebného sortimentu výrobkov do kuchyne.

Podľa verejne dostupných informácií má Banquet svoje predajne naprieč celým Slovenskom – od Bratislavy cez Nové Zámky, Martin, Banskú Bystricu, Lučenec či Žilinu. Ako teraz informuje Denník E, ich budúcnosť je otázna. Česká spoločnosť totiž poslala svoju slovenskú dcérsku firmu do konkurzu. Vyplýva to aj z databázy Registra úpadcov (RÚ), konkurzné konanie bolo začaté 11. marca 2025.

Majú dlhy

Ako už býva zvykom, v spomínanom konaní súd posúdi, či firma môže ísť do ostrého konkurzného rozpredaja majetku, z ktorého budú následne uspokojení prihlásení veritelia. Hospodárske výsledky slovenskej odnože Vetro Plus naznačujú, že v zisku sa firma medzi rokmi 2019 a 2023 ocitla iba raz. Tržby však mali rastúcu tendenciu a v roku 2023 boli na úrovni 8,15 milióna eur. Ako je na tom spoločnosť s dlžobami, zatiaľ nie je jasné, tie zrejme vyplynú až v najbližších týždňoch či mesiacoch.

Už v súčasnosti však eseročka dlhuje Sociálnej poisťovni viac ako 64-tisíc eur. Nateraz teda nevieme, akým spôsobom bude značka na tuzemskom trhu pokračovať. V hre je stále možnosť, že by v podnikaní mohol pokračovať nový majiteľ, to sa ale v mnohých prípadoch nedeje. Niektoré predajne sme sa pokúšali osloviť telefonicky, no bez úspechu. Ich telefóny boli vypnuté.