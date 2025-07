Danko stále nekončí, pre prezidenta má štipľavý odkaz: Peter, neublíž si so samopalom

Naposledy prezident odkázal Dankovi, aby sa výcviku zúčastnil sám. Danko reagoval novým príspevkom na sociálnej sieti Facebook a Pellegrinimu odkázal, aby si „neublížil so samopalom“.

Predseda koaličnej SNS viackrát vyjadril nesúhlas s účasťou prezidenta na výcviku v Národných obranných silách. Spomenul napríklad, že prezident podľa neho nemá morálne právo robiť z takej vážnej akcie „šou na úrovni Farmy“.

A slovná prestrelka medzi politikmi zdanlivo nemá konca.

Pellegrini pozýva Danka na výcvik, ten má preňho odkaz

Prezident v predchádzajúcom videu pozval Danka na výcvik so slovami: „Národniarstvo sa prejavuje aj tým, že človek chce niečo pre svoju vlasť spraviť… Preto, naopak, odporúčam ja tebe, pán predseda Danko, aby si sa ako kapitán možno prihlásil do najbližšieho kurzu, pretože to naozaj stojí za to.“

Vo včerajšom videu na Facebooku zaslal Andrej Danko nový odkaz prezidentovi, reagujúc na jeho nedávne vyjadrenie. „Ja ťa pozdravujem zo Starej Bystrice, kde sú Oslavy zvrchovanosti, a veľmi ma mrzí, že tu nie si ako prezident. Tu by to bolo vhodnejšie,“ hovorí Danko.

Vo videu upozornil na to, že Pellegrini dostal samopal do ruky už dva dni po začatí výcviku, čo sa mu nepáči. „Keď sme boli na vojne, až po mesiaci sme sa dostali k samopalu, a vidím, že teraz je to možné aj na druhý deň.“

Výzvu prezidenta, aby aj Danko „vstúpil do ozbrojených síl“, odmieta: „Ja som, na rozdiel od teba, nevyhľadával lekárov, aby som mal možno modrú knižku, ale bol som tam rok. Zbraň sme dostali do rúk až po mesiaci. Prosím ťa, dávaj si pozor, aby si si neublížil.“

Nakoniec prezidentovi odkazuje, aby si odpustil výzvy, ktorými Danka adresoval.

„Ja som bol na Tureckom vrchu, keď ty si sa vojne vyhol. Ja som tam slúžil. Ja viem, čo je to byť obyčajný vojak.“