Ďalšiu známu slovenskú banku čakajú zmeny: Jej klienti si od budúceho roka priplatia za viaceré služby

Poštová banka ako ďalšia v poradí mení svoj cenník poplatkov od budúceho roka. V rámci seniorského účtu stúpne mesačný poplatok za jeho vedenie zo súčasných dvoch eur na 2,9 eura. Ak niekto bude chcieť, aby mu banka posielala výpis poštou, je to podľa vyjadrení banky nadštandardná služba a bude si za ňu pýtať poplatok tri eurá, pričom v súčasnosti sú to dve eurá.

Bezhotovostná platba za hazardné hry, ktorá sa účtuje pri platbách za hazardné hry, stávkovanie a lotérie, zdražie od budúceho roka z päť eur na sedem eur. Mierne stúpne aj poplatok za výber hotovosti alebo platbu kartou v inej mene ako v eurách. Výber hotovosti kartou z bankomatu inej banky v ostatných menách bude za poplatok štyri eurá, v súčasnosti je to ešte šesť eur.

Zdražie aj vklad

Vklad v hotovosti v pobočke banky a na pošte zdražie z jedného eura na dve eurá. Ak tak chce urobiť disponent alebo iná osoba ako majiteľ, zaplatí za to osobitne osem eur, kým dnes je to sedem eur. Na pošte táto možnosť zlacnie, a to zo súčasných 6,6 eura na rovných šesť eur. Ak si bude chcieť klient vybrať hotovosť v rámci pobočky banky, v budúcom roku za to zaplatí desať eur. Dnes je to suma osem eur. Na pošte stúpne poplatok zo 6,6 eura na osem eur..

Skokový nárast ceny za potvrdenia

Príkaz na úhradu v eurách a zmena trvalého príkazu v pobočke banky zdražie z osem na desať eur. Na pošte tento poplatok stúpne zo 6,6 eura na osem eur, cez infolinku z osem na desať eur. Hotovostný výber zo sporenia v pobočke zdražie z osem eur na desať eur. Poplatok za takýto výber na pošte sa zvýši z 6,6 eura na osem eur. Ak niekto bude chcieť vystaviť rôzne papierové potvrdenia, výpisy, alebo vyhľadať doklad v archíve, zaplatí si za to po novom 10 eur. Ide o zvýšenie poplatku z pôvodných 5 eur.

Poštová banka vznikla na konci decembra 1992 a svoju činnosť začala 1. januára 1993. Ku koncu júna 2013 bol ešte vyše 90-percentným vlastníkom banky Istrokapital, no od júla 2013 vlastní majoritu skupina J&T.