Ďalšia zmena v živote Dominiky Cibulkovej. Po schudnutí a krachu manželstva sa rozhodla pre nový imidž

Týka sa jej koruny krásy.

Zmena je prirodzenou súčasťou života a v prípade známych osobností ju verejnosť sleduje ešte pozornejšie. Stačí nový strih vlasov či odvážnejší styling a okamžite sa rozprúdi vlna komentárov. Niekedy ide len o chuť vyskúšať niečo nové, inokedy fanúšikovia v drobných detailoch hľadajú náznaky väčších životných posunov.

Život Dominiky Cibulkovej si za posledné dva roky prešiel výraznými zmenami. Najprv upriamila pozornosť svojou cestou za novým „ja“ a spravila odvážny krok, ktorý znamenal odlišný životný štýl, akému dovtedy holdovala. Hoci patrí medzi špičku, čo sa týka vrcholových športovcov a má vytrénovanú disciplínu a bojovnosť, sama priznala niekoľkokrát, že zbaviť sa popôrodných kíl nebolo nič jednoduché.

Stavila na nový strih vlasov

Má to však za sebou a dnes ohuruje štíhlou postavou. Nasledovalo oznámenie spustenia jej novej aplikácie, v ktorej Dominika sprevádzala ženy na tej istej ceste, po ktorej išla aj ona. Cvičebné plány a jedálničky sa stali súčasťou novej platformy, ktorá mení ostatným životy. Zmena však nastala, aj čo sa týka jej súkromného života. So svojím manželom Michalom Navarom sa začala čoraz menej ukazovať na verejnosti či fotografiách na sociálnych sieťach, čo skončilo Dominikiným úprimným priznaním, že sa rozhodli ísť každý svojou cestou.

Nasledoval románik s novým mužom Tiborom Vinczem a najnovšie sa opäť u nej niečo udialo. Po svojom prvom fit pobyte, ktorý organizovala, smerovali jej kroky do kaderníctva, kde sa rozhodla pre refresh svojej koruny krásy. Na sociálnej sieti zverejnila video svojej premeny, konkrétne, ako sedí u prominentného kaderníka v kresle, zatiaľ čo pracujú jeho šikovné ruky na jej hrive.

„Po fit pobyte treba „maintenance“ (pozn. red: údržbu),“ napísala k videu, kde už vidieť, ako sa črtá jej nový účes. Svojim blond vlasom ostala verná, no stavila na prestrihané vyfúkané pramienky. Posúďte sami, či jej svedčí. Dominika Cibulková tak zakončila obdobie plné zmien príjemnou zmenou, pri ktorej nemusela robiť nepríjemné rozhodnutia. Stačilo si len sadnúť do kaderníckeho kresla a zveriť sa do rúk profesionálovi.

