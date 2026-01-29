Cibulková po vlnách špekulácií priznala pravdu: Prehovorila o ťažkom období a konci manželstva s Michalom

Foto: Instagram (domicibulkova)

Frederika Lyžičiar
Priznala koniec manželstva.

Rozchod známeho páru, ktorý dlhé roky pôsobil navonok harmonicky, zasiahol verejnosť aj fanúšikov. Bývalá tenisová hviezda Dominika Cibulková a jej manžel Michal Navara sa po spoločnom období rozhodli ísť každý vlastnou cestou.

Vzťah Dominiky Cibulkovej a Michala Navaru sa v poslednom období dostal do centra pozornosti verejnosti. Signály o tom, že medzi manželmi už nepanuje rovnaká harmónia ako kedysi, sa objavovali postupne a bez oficiálneho potvrdenia. Definitívnu bodku však prinieslo vyjadrenie samotnej Dominiky, ktorá prostredníctvom Instagramu potvrdila rozchod a zároveň apelovala na zachovanie súkromia, najmä kvôli deťom.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Dominika Cibulkova (@domicibulkova)

Kríza v manželstve a dohady o ďalšej osobe

Podľa viacerých náznakov sa problémy v manželstve Dominiky Cibulkovej a Michala Navaru neobjavili zo dňa na deň, ale mali trvať už dlhšie obdobie, hoci ešte na jeseň Dominika v rozhovore pre Nový Čas uvádzala, že rozvod nie je aktuálnou témou. Manželia sa spolu na verejnosti ukazovali čoraz menej, čo neušlo pozornosti fanúšikov ani médií.

Portál Šport24.sk následne informoval, že Michal Navara sa mal rozhodnúť podať návrh na rozvod. „Michala to veľmi zasiahlo, dlhodobo pôsobil sklesnuto a psychicky vyčerpaný. Minulý týždeň už situáciu nezvládol a rozhodol sa konať,“ uviedol pre portál rodinný známy.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Dominika Cibulkova (@domicibulkova)


Podľa Šport24.sk, napätú situáciu navyše ešte viac rozvírili neoficiálne reči o tom, že Dominika mala v posledných mesiacoch nadviazať bližší kontakt s podnikateľom z prostredia škôlky, ktorú navštevujú ich deti. Tieto informácie však nikdy neboli oficiálne potvrdené a ostali len v rovine špekulácií.

Dominika prehovorila: Rozhodli sa ísť každý svojou cestou

