Prvé kroky boli ťažké: Dominika Cibulková priznala, ako to u nej vyzeralo na úplnom začiatku chudnutia

Foto: Instagram.com/domicibulkova

Jana Petrejová
Pred chudnutím sa v nej bili emócie.

Pred pár rokmi ju verejnosť poznala ako nekompromisnú bojovníčku na tenisovom kurte. Dnes Dominika Cibulková otvorene hovorí o úplne inom zápase – o tom so sebou samou. Začiatky chudnutia neboli pre ňu jednoduché a rozhodne neprišli zo dňa na deň. V úvode svojej premeny čelila rôznym pocitom, aj tým menej príjemným, no práve tie ju nakopli, aby začala so sebou niečo robiť. 

Keď Dominika Cibulková definitívne ukončila profesionálnu tenisovú kariéru, mnohí si mysleli, že si konečne dopraje pokoj, voľnosť a život bez prísnych režimov. Realita však bola iná. Telo, ktoré bolo roky zvyknuté na extrémnu záťaž, sa zrazu ocitlo bez každodenného tréningu a presného harmonogramu. Kilá pribúdali a s nimi aj pochybnosti. Na cestu za novým „ja“ sa nevydala dvojnásobná mamička len raz. „Druhýkrát vlastne, keď som išla chudnúť, tak to bolo po Ninke,“ začala Dominika s rozprávaním pre svoju aplikáciu ShapeApp.

Chcela skončiť dojčenie a až potom začať

Sympatická blondínka tušila, ako to skončí v prípade, že so sebou nič nespraví. „Dojčila som ju a už som mala skúsenosť z prvého tehotenstva, že priberiem v tehotenstve a potom vlastne ešte aj počas dojčenia naberiem. Bola som na to pripravená, no necítila som sa dobre vo vlastnom tele, aj keď som vedela, že keď Ninku dodojčím, chcem začať,“ pokračovala a zároveň prezradila, aké pocity a myšlienky ňou lomcovali na začiatku chudnutia.

Podvedome cítila, že to nie je v poriadku a bola nervózna, keďže si nič nemohla obliecť. „Svoje fotky som radšej ani nechcela vidieť. Keď som nejakú omylom zbadala, tak som ju vymazala, proste už neexistovala,“ priznala Dominika, ktorá sa nemohla na seba pozerať. Prvý moment, kedy nemala dobrý pocit zo seba, bol v období, keď mala jej dcéra Ninka tri až šesť mesiacov.

„Stále som cítila, že priberám a prišlo mi, že už by som mala začať. Ale vedela som, že to bude, keď ju dodojčím, takže bolo to také podvedomie,“ zopakovala bývalá tenistka, ktorá sa chcela zmeniť. Mala však v hlave, že dojčí pre Ninku. „Takže takto trošku sa vo mne bili emócie,“ vyšla s pravdou von Dominika, ktorá z toho nakoniec vyšla ako víťaz. Nezáleží na tom, že to nebolo zo dňa na deň.

Dnes je ľahšia o viac než 25 kíl, ale o to silnejšia. Jej príbeh ukazuje, že aj bývalá športová hviezda môže mať ťažké začiatky – a že skutočné víťazstvá sa často odohrávajú mimo reflektorov.

