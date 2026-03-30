Ďalšia veľká rana pre Irán: Izraelský útok mal fatálne následky, hlásia úmrtie kľúčového lídra

Nina Malovcová
TASR
Útok na Irán
Irán potvrdil ďalšiu stratu.

Irán v pondelok potvrdil smrť veliteľa námorných síl Revolučných gárd Alírezu Tangsírího. Podľa oznámenia gárd zomrel v dôsledku vážnych zranení, uviedli iránske médiá. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.

Izraelský minister obrany Jisrael Kac 26. marca oznámil, že Tangsírí zahynul pri izraelskom leteckom útoku spolu s ďalšími predstaviteľmi vojenského námorníctva. Podľa Kaca bol tento iránsky veliteľ zodpovedný za zamínovanie a blokádu Hormuzského prielivu.

Zabitie viacerých lídrov

Útok zasiahol Tangsírího v iránskom prístavnom meste Bandar Abbás počas schôdzky s vysokopostavenými predstaviteľmi námorných síl Revolučných gárd, uviedli minulý štvrtok izraelské zdroje.

Od začiatku americko-izraelských útokov na Irán z 28. februára Izrael oznámil zabitie viacerých vysokopostavených iránskych predstaviteľov vrátane najvyššieho vodcu Alího Chameneího a vplyvného šéfa bezpečnostných služieb islamskej republiky Alího Larídžáního.

