Koleník posiela dôležitý odkaz, prehovoril o situácii v kultúre. „Všetkých vyhodiť nemôžu,“ reagujú ľudia

Diváci šou Let’s Dance zrejme nečakali, že počas večera zaznie aj silný spoločenský odkaz. Práve ten priniesol herec Ján Koleník, ktorý sa počas vysielania rozhodol prehovoriť o stave kultúry na Slovensku.
Na jeho vyjadrenie upozornila aj satiristická stránka Zomri, pričom jeho slová sa začali rýchlo šíriť na sociálnych sieťach.
Koleník prehovoril priamo počas Let’s Dance
Herec počas šou neostal len pri zábavnom formáte šou a naznačil problémy, ktoré podľa neho aktuálne zasahujú kultúru.
„Ja chcem ešte povedať, že v časoch, keď sa kultúru na Slovensku snažia zlikvidovať isté skupiny a naozaj nie je dobrá situácia pre kultúru, sú tu naozaj zoskupenia, ktoré nie je tak vidno, ako dnes večer bolo vidno nás, a s nimi by sme mali byť solidárni. Ďakujeme,“ uviedol. Jeho vyjadrenie zaznelo priamo počas živého vysielania.
Reakcie divákov sú rozdelené
Reakcie na vyjadrenie herca sa rôznia. Niektorí jeho postoj jednoznačne podporujú, iní ho kritizujú. „Výborne Janko K. základ je pre všetkých občanov prestať sa báť,“ zaznelo v jednej z reakcií. „Všetkých vyhodiť nemôžu,“ uviedol ďalší komentujúci.
Na druhej strane sa objavili aj kritickejšie hlasy. „Čo máme obmedzené v kultúre,“ pýta sa jeden z diskutujúcich. „Vy sa likvidujete sami,“ reagoval ďalší.
Nahlásiť chybu v článku