Kyjev na tom nebol nikdy takto zle: Sužuje ho vážna energetická kríza, pre ruské útoky trpia deti

Foto: SITA/AP

Zuzana Veslíková
TASR
Vojna na Ukrajine
Školy v Kyjeve zostanú pre energetickú krízu zatvorené do februára.

Školy v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev zostanú zatvorené minimálne do 1. februára pre vážnu energetickú krízu spôsobenú ruskými útokmi na infraštruktúru. Metropola má v súčasnosti k dispozícii len približne polovicu elektrickej energie potrebnej na zabezpečenie svojho chodu, uviedol primátor Vitalij Kličko. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr Reuters a AFP.

„Je to prvýkrát v histórii nášho mesta, keď počas takýchto silných mrazov zostala väčšina mesta bez kúrenia a s obrovským nedostatkom elektriny,“ povedal Kličko. Kyjev s približne 3,6 milióna obyvateľov potrebuje denne asi 1700 megawattov elektrickej energie.

Foto: SITA/AP

Primátor v rozhovore pre Reuters doplnil, že medzinárodní partneri Ukrajiny prispeli dodatočnými generátormi a opravárske tímy pracujú nepretržite na obnove dodávok tepla. Po nedávnom ruskom útoku, ktorý vyradil kúrenie v približne 6-tisíc bytových domoch, je podľa jeho slov stále bez tepla asi 100 budov.

Ukrajina tento týždeň vyhlásila v energetickom sektore stav núdze

Jej energetická sieť vzdoruje kombinácii intenzívneho ruského bombardovania, extrémne nízkych teplôt a dlhodobých škôd spôsobených vojnou.

