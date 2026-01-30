Čoskoro uvidíte na oblohe magický Snežný spln. Vesmírne divadlo však ovládne úplne iný úkaz

V spojení so studeným vzduchom si môžete vychutnať nezabudnuteľnú magickú atmosféru Snežného mesiaca.

Na oblohe sa pomaly schyľuje k ďalšiemu, už druhému splnu mesiaca. Tentokrát však nepôjde o obyčajný spln, ale o takzvaný „Snežný spln“.

Snežný spln, ktorý predstavuje vrchol zimy, sa vyskytuje vo februári a odnepamäti sa s ním spájajú tuhé mrazy či výdatné sneženie, píše portál iMeteo. Tento rok spln pripadá na nedeľu, 1. februára o 23:09 nášho času.

Bezpochyby najväčší efekt bude mať mesiac vo vyššie položených miestach na Slovensku, kde sa vyskytuje výrazné množstvo snehu. V spojení so studeným vzduchom si môžete vychutnať nezabudnuteľnú magickú atmosféru Snežného mesiaca.

Spln môžete pozorovať už krátko po západe slnka. Najlepšie podmienky na pozorovanie však bude mať východná časť Slovenska vďaka nízkej oblačnosti.

Zákryt hviezdy Regulus

Snežný mesiac však nie je jediný vzácny úkaz, ktorý si najbližšie dni môžete pozrieť. Hneď ďalší deň, pondelok, 2. februára, dôjde k vzácnemu zákrytu hviezdy Regulus v súhvezdí Leva. Takýto zákryt hviezdy sa udeje najbližšie až v roku 2035, čo z neho robí vzácnejšiu udalosť na oblohe, ako Snežný spln.

