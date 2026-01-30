Nový československý film vás vráti do detských čias. Diváci tvrdia, že ide o najlepšiu rozprávku posledných rokov

Foto: Continental film

Klaudia Oselská
Tip na film
Zaujme malých i veľkých.

Máme pre vás skvelý tip na tento víkend. Čo tak si spríjemniť voľné dni návštevou kina a ponoriť sa do rozprávkového sveta, z ktorého sú diváci nadšení?

Včera mala v slovenských kinách premiéru nová československá rozprávka Princezná stokrát inak, ktorá je skôr psychologickým filmom o sebaláske, vsadená do detského sveta.

Snímka rozpráva príbeh o princeznej Stelle, ktorá sa každé ráno prebúdza v inej podobe. Do jej osemnástych narodenín zostáva týždeň, no ak sa ju dovtedy nepodarí vyliečiť z tejto zvláštnej choroby, premeny ju budú sprevádzať po celý život. Kráľ s kráľovnou a mudrci skúšajú všetky možné lieky aj metódy, dokonca sú presvedčení o tom, že pomôcť jej môže svadba. Žiaľ, tak sa nestane.

Objaví sa aj obľúbený Ján Koleník

Ako sme vás už informovali, v rozprávke si zahral obľúbený slovenský herec Ján Koleník, ale aj Zuzana Fialová, Danica Jurčová, Martin Mňahončák či známi českí herci Martin MyšičkaVáclav VydraPetr Nárožný a mnohí ďalší.

Hlavné postavy však stvárnili menej známi českí herci Ema Klangová Brusinská a Filip Březina.

Foto: Continental film

Nakrúcanie prebiehalo v slovenskej obci Zuberec, ktorá sa nachádza na Orave, ale aj na českých hradoch a zámkoch – v Náchode, Opočnom, na zámku Slatiňany a na hrade Kost.

Má vysoké hodnotenie

Rozprávka žne medzi divákmi úspech, na filmovom portáli ČSFD už stihla získať vysoké hodnotenie – až 85 %. Diváci tvrdia, že ide o najlepšiu rozprávku z domácej tvorby za posledných pár rokov.

Otvoriť galériu (4)

„Určite jedna z najlepších československých rozprávok za poslednú dobu.“

„Po strašne dlhej dobe neskutočne príjemne uvoľnená a zábavná rozprávka.“

„Rozprávka s nesmierne vtipnými dialógmi, v kine sa bavili deti aj dospelí, úžasný dej, skvelé herecké výkony a rozprávková kamera,“ chvália diváci.

