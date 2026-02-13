Čo robiť, ak vám bankomat „zhltne“ kartu? Nepanikárte, riešenie je jednoduché

Ilustračná foto: Profimedia

Martin Cucík
Ak vám bankomat "zhltne" kartu, netreba panikáriť. Banky sú na tieto situácie pripravené, treba však ihneď konať.

Zablokovanie platobnej karty priamo v bankomate dokáže nepríjemne zaskočiť, najmä ak k nemu dôjde bez akéhokoľvek upozornenia. Banky však upozorňujú, že za takýmto krokom nemusí byť porucha zariadenia a ponúkajú komfortné online riešenia.

V mnohých prípadoch ide o preventívne bezpečnostné opatrenie, ktorým sa snažia predísť možnému zneužitiu karty. Kľúčové sú pritom prvé okamihy po incidente a rýchla reakcia klienta. Podľa informácií z webových stránok najväčších slovenských bánk je základným krokom okamžité zablokovanie karty a kontaktovanie banky.

Ak chcete predísť zbytočným komplikáciám, portál Banky odporúča sa vyhnúť nasledujúcim situáciám:

  • Zabudnutiu karty v bankomate po výbere hotovosti;
  • Trikrát po sebe zle zadanému PIN kódu;
  • Používaniu karty, ktorá je zrušená, zablokovaná alebo jej platnosť vypršala;
  • Nečinnosti alebo príliš dlhej reakčnej doby pri pokynoch bankomatu;
  • Situáciám, ktoré by mohli vyvolať technickú poruchu bankomatu.

Najľahšie je to cez aplikáciu

Najjednoduchší a zároveň najrýchlejší spôsob, ako kartu zablokovať, je použiť mobilnú aplikáciu banky. Druhou možnosťou je zavolať priamo na call-centrum banky. Samozrejme, je možné aj osobne navštíviť pobočku a vybaviť to „klasicky“.

Podľa informácií na webe Poštovej banky platí, že ak karta nie je zablokovaná a stále má platnosť, banka ju doručí priamo na adresu klienta čo najskôr. Ak však karta stratila platnosť, je zablokovaná alebo poškodená, doručenie zadržanej karty nie je možné.

Ilustračná foto: Pixabay

To isté platí, ak ju zadrží bankomat inej banky alebo k situácii dôjde v zahraničí. V takom prípade je potrebné čo najskôr požiadať o vydanie novej karty, pričom poplatok sa účtuje podľa platného sadzobníka. O novú kartu je možné požiadať osobne na pobočke, cez internet banking alebo telefonicky cez infolinku.

Rozdiel podľa spôsobu blokácie

Tatra banka uvádza, že je blokovanie platobnej karty úplne bezplatné a klienti si ju môžu zablokovať kedykoľvek bez obáv z poplatkov. Kartu zablokovanú cez aplikáciu je možné spätne odblokovať, pokiaľ ešte nebola požiadaná náhradná karta. Má to však háčik.

Ak blokáciu vykonáte cez kontaktné centrum DIALOG Live (*1100) alebo priamo v pobočke, spätné odblokovanie nie je možné a je potrebné požiadať o vydanie novej karty.

Vydanie náhradnej karty cez aplikáciu je bez poplatku, no ak o ňu požiadate cez pobočku alebo kontaktné centrum, banka účtuje poplatok 10 eur. Motivuje tým ľudí preferovať digitálne riešenie situácie.

Ak sa vám teda stane podobná situácia, netreba panikáriť. Banky sú na to pripravené a vedia to rýchlo vyriešiť, treba však okamžite konať a kontaktovať vašu banku.

