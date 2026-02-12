Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože

Piata séria relácie Na nože pokračovala návštevou malej obce Vieska nad Žitavou, kde sa v tesnej blízkosti Arboréta Mlyňany nachádza bistro Zetko. Martin Novák sem zavítal predovšetkým pre problémy s obsluhou. Na internete dnes prevažujú najmä pozitívne recenzie, a tak sme sa rozhodli overiť, ako podnik funguje v realite mimo televíznych kamier.
Už v úvodných minútach epizódy sa Martin Novák dotkol aj online hodnotení. Poukázal na to, že hoci bistro Zetko zbiera prevažne dobré recenzie, majiteľ v minulosti reagoval na niektoré kritické komentáre kontroverzným spôsobom. Vraj „v afekte“ nevyberane útočil na zákazníkov a dotkol sa aj vojny na Ukrajine.
Politika a kontroverzie bokom
Pravdepodobne to súviselo s tým, že samotná značka bistra a jeho logo pripomína známe ruské Z, ktoré sa stalo symbolom konfliktu. Aj keď je jasné, že ide o nešťastnú asociáciu, situácia ukazuje, že niektoré reakcie majiteľa boli zbytočne provokatívne a neuvážené.
Aj preto sme k návšteve pristupovali s miernou rezervou a s úsmevom dúfali, že po zverejnení našich dojmov sa podobnej reakcie nedočkáme. Rozhodli sme sa však hodnotiť výhradne to, čo sme zažili na vlastnej koži, bez emócií a z pohľadu bežného hosťa. Politika a osobná rovina nás nezaujíma.
Do Viesky nad Žitavou sme dorazili v piatok približne o 16.00, teda v čase, keď už obedná špička opadla a večerný ruch sa len pomaly rozbiehal. Zaparkovať nebol žiadny problém, keďže bistro je prepojené s parkoviskom miestneho arboréta. Už pri príchode pôsobil podnik nenútene a moderne, bez snahy zaujať za každú cenu.
Terasa kvôli zimnému obdobiu nebola k dispozícii a vo vnútri naozaj veľa priestoru nebolo. Vzhľadom na takúto malú prevádzku nemáme ako hodnotiť problémy, ktoré Novák spomínal v relácii, teda pomalosť obsluhy a nedostatky čašníkov, pretože my sme s nimi nemali najmenší problém. Pri návšteve reštaurácie z predošlej epizódy sme sa najedli až na druhýkrát, dnes sa nám to nestalo.
Príjemné prostredie aj atmosféra
Prvé dojmy z bistra Zetko boli veľmi príjemné. Všetko pôsobilo čisto, upravene a interiér bol ladený do moderného bistro štýlu s jednoduchými farbami a tradičnou výzdobou. Prekvapila nás však veľkosť prevádzky. Ide skutočne o malý podnik, kde sa vo vnútri nachádza len päť stolov.
