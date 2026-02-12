Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože

Foto: interez.sk

Martin Cucík
Na nože
Boli sme sa pozrieť v bistre Zetko, kde sa odohráva najnovšia epizóda šou Na nože. Martin Novák videl nedostatky hlavne mimo kuchyne, my s ním súhlasiť nemôžeme.

Piata séria relácie Na nože pokračovala návštevou malej obce Vieska nad Žitavou, kde sa v tesnej blízkosti Arboréta Mlyňany nachádza bistro Zetko. Martin Novák sem zavítal predovšetkým pre problémy s obsluhou. Na internete dnes prevažujú najmä pozitívne recenzie, a tak sme sa rozhodli overiť, ako podnik funguje v realite mimo televíznych kamier.

Už v úvodných minútach epizódy sa Martin Novák dotkol aj online hodnotení. Poukázal na to, že hoci bistro Zetko zbiera prevažne dobré recenzie, majiteľ v minulosti reagoval na niektoré kritické komentáre kontroverzným spôsobom. Vraj „v afekte“ nevyberane útočil na zákazníkov a dotkol sa aj vojny na Ukrajine.

Politika a kontroverzie bokom

Pravdepodobne to súviselo s tým, že samotná značka bistra a jeho logo pripomína známe ruské Z, ktoré sa stalo symbolom konfliktu. Aj keď je jasné, že ide o nešťastnú asociáciu, situácia ukazuje, že niektoré reakcie majiteľa boli zbytočne provokatívne a neuvážené.

Aj preto sme k návšteve pristupovali s miernou rezervou a s úsmevom dúfali, že po zverejnení našich dojmov sa podobnej reakcie nedočkáme. Rozhodli sme sa však hodnotiť výhradne to, čo sme zažili na vlastnej koži, bez emócií a z pohľadu bežného hosťa. Politika a osobná rovina nás nezaujíma.

Foto: interez.sk

Do Viesky nad Žitavou sme dorazili v piatok približne o 16.00, teda v čase, keď už obedná špička opadla a večerný ruch sa len pomaly rozbiehal. Zaparkovať nebol žiadny problém, keďže bistro je prepojené s parkoviskom miestneho arboréta. Už pri príchode pôsobil podnik nenútene a moderne, bez snahy zaujať za každú cenu.

Terasa kvôli zimnému obdobiu nebola k dispozícii a vo vnútri naozaj veľa priestoru nebolo. Vzhľadom na takúto malú prevádzku nemáme ako hodnotiť problémy, ktoré Novák spomínal v relácii, teda pomalosť obsluhy a nedostatky čašníkov, pretože my sme s nimi nemali najmenší problém. Pri návšteve reštaurácie z predošlej epizódy sme sa najedli až na druhýkrát, dnes sa nám to nestalo.

Príjemné prostredie aj atmosféra

Prvé dojmy z bistra Zetko boli veľmi príjemné. Všetko pôsobilo čisto, upravene a interiér bol ladený do moderného bistro štýlu s jednoduchými farbami a tradičnou výzdobou. Prekvapila nás však veľkosť prevádzky. Ide skutočne o malý podnik, kde sa vo vnútri nachádza len päť stolov.

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • prečo si myslíme, že je to najlepší podnik z novej série;
  • ako nám chutilo jedlo a ako pôsobila obsluha;
  • aký dojem na nás urobila atmosféra v bistre;
  • či by sme sa do podniku znovu vrátili.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity

