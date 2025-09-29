Číslo, ktoré seniorov poteší: Zdá sa, že si nakoniec prilepšia viac, než čakali, toto je rozhodujúce

Každoročná valorizácia sa koná v januári, a tak seniori vstupujú do nového roka s prilepšenou sumou. Tá sa zvyčajne zvyšuje o pár percent, čo vo väčšine prípadov znamená prilepšenie o desiatky eur. Tie sa odvíjajú od inflácie, z čoho vyplýva, že majú pomôcť seniorom prispôsobiť sa novým cenám tak, aby im nič nechýbalo.
Ako sme vás informovali v článku, o valorizácii dôchodkov rozhoduje priemerná inflácia za prvých deväť mesiacov daného roku. Definitívna suma tak bude známa v októbri, keď Štatistický úrad SR zverejní údaje za september. Prvé odhady, ktoré boli oznámené, sľubovali zvýšenie o 3,5 percenta, teraz sú však známe nové, a tie sľubujú o čosi vyššiu sumu.
O koľko by si mohli prilepšiť
Pôvodne sa hovorilo, že by sa mohli sumy dôchodkov zvýšiť o 3,5 percenta, teda o úroveň dôchodcovskej inflácie od januára do mája tohto roka. Priemerný dôchodok by tak stúpol o 24,55 eura a dosiahol by sumu 725,89 eura. Teraz sú však známe aj údaje za letné mesiace a Štatistický úrad SR zverejnil percentá inflácie za prvých osem mesiacov. Do konečného čísla tak chýba už len posledný.
Podľa údajov úradu vzrástli ceny od januára do augusta o 3,64 percenta. Ak by sa Sociálna poisťovňa držala tohto čísla, dôchodky by boli v januári valorizované o 3,7 percenta, keďže sa toto číslo zaokrúhľuje nahor. Špekuluje sa pritom, že práve toto by mohlo byť konečné číslo, s ktorým môžu seniori naisto počítať, keďže je nepravdepodobné, že by v poslednom posudzovanom mesiaci ceny veľmi rýchlo stúpli alebo naopak klesli.
Nejde tak o veľmi veľké prilepšenie, no stále je to o 0,2 percenta viac, ako sa pôvodne počítalo.
