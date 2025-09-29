Číslo, ktoré seniorov poteší: Zdá sa, že si nakoniec prilepšia viac, než čakali, toto je rozhodujúce

Foto: unsplash/rawpixel

Dana Kleinová
Dôchodky
Niekedy si seniori prilepšia raz do roka, výnimočne aj dvakrát.

Každoročná valorizácia sa koná v januári, a tak seniori vstupujú do nového roka s prilepšenou sumou. Tá sa zvyčajne zvyšuje o pár percent, čo vo väčšine prípadov znamená prilepšenie o desiatky eur. Tie sa odvíjajú od inflácie, z čoho vyplýva, že majú pomôcť seniorom prispôsobiť sa novým cenám tak, aby im nič nechýbalo.

Ako sme vás informovali v článku, o valorizácii dôchodkov rozhoduje priemerná inflácia za prvých deväť mesiacov daného roku. Definitívna suma tak bude známa v októbri, keď Štatistický úrad SR zverejní údaje za september. Prvé odhady, ktoré boli oznámené, sľubovali zvýšenie o 3,5 percenta, teraz sú však známe nové, a tie sľubujú o čosi vyššiu sumu.

Viac z témy Dôchodky:
1.
Nové odhady na rok 2026 nevyzerajú nádejne, dôchodcovia ostanú sklamaní. O takúto sumu si prilepšia
2.
Dobré správy pre skupinu seniorov: Do dôchodku budú môcť ísť už v januári, pozrite sa, či sa to týka aj vás
3.
Hoci im nárok na tento dôchodok vznikne, dostanú z neho len polovicu. Takúto situáciu zažije veľká skupina seniorov
Zobraziť všetky články (149)

O koľko by si mohli prilepšiť

Pôvodne sa hovorilo, že by sa mohli sumy dôchodkov zvýšiť o 3,5 percenta, teda o úroveň dôchodcovskej inflácie od januára do mája tohto roka. Priemerný dôchodok by tak stúpol o 24,55 eura a dosiahol by sumu 725,89 eura. Teraz sú však známe aj údaje za letné mesiace a Štatistický úrad SR zverejnil percentá inflácie za prvých osem mesiacov. Do konečného čísla tak chýba už len posledný.

Podľa údajov úradu vzrástli ceny od januára do augusta o 3,64 percenta. Ak by sa Sociálna poisťovňa držala tohto čísla, dôchodky by boli v januári valorizované o 3,7 percenta, keďže sa toto číslo zaokrúhľuje nahor. Špekuluje sa pritom, že práve toto by mohlo byť konečné číslo, s ktorým môžu seniori naisto počítať, keďže je nepravdepodobné, že by v poslednom posudzovanom mesiaci ceny veľmi rýchlo stúpli alebo naopak klesli.

Nejde tak o veľmi veľké prilepšenie, no stále je to o 0,2 percenta viac, ako sa pôvodne počítalo.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Kritika môže byť konštruktívna, či dokonca nápomocná. Tieto znamenia ju ale nedokážu prijať za žiadnych…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expertZrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otcaZ orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eurBoli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamalaMá 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala
Boli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ KrálikBoli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ Králik
Dcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológieDcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológie
Holanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodilaHolanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodila
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäsoRuský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšieJozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcoviaMá už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac