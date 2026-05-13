Pripravujú prorastové opatrenia, no nechcú ich prezradiť: Expert povedal, aký scenár nás môže čakať

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Nina Malovcová
TASR
Štát podľa podnikateľov trestá úspech.

Prorastové opatrenia, ktoré skutočne fungujú, si budú vyžadovať financie. Upozorňuje na to Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS), podľa ktorého síce desiatky drobných zmien podnikateľov potešia, ale na naštartovanie ekonomiky nebudú stačiť. Vyzývajú na zoškrtanie výdavkov štátu a ponechanie peňazí v rukách podnikateľov a zamestnancov.

„Opatrenia na podporu ekonomiky musia ukázať, že štát prestáva trestať úspech a ekonomickú aktivitu,“ uviedol prezident ZPS Ján Solík. Súčasnú situáciu podľa neho nevyriešia iba čiastkové opatrenia, ale treba uskutočniť zásadné zmeny vo viacerých oblastiach.

Zrušenie niektorých daní aj lacnejšie zamestnávanie

ZPS presadzuje zrušenie daní, ktoré sú podľa neho škodlivé, napríklad transakčnej dane a dane z dividend, a zjednodušenie systému pomocou zjednotenia sadzieb daní a obmedzenia výnimiek. Okrem toho by podnikatelia ocenili zníženie nákladov práce a zjednodušenie zamestnávania.

trh práce
Ilustračná foto: Pexels

Prekážajú im napríklad progresívne zdanenie, povinné stupne náročnosti práce, súbeh výpovednej doby a odstupného, plošný predčasný dôchodok a obmedzenie práce popri ňom. Navrhujú aj trvalo zrušiť dva štátne sviatky a vybrané voľné dni systematicky pripájať k víkendom. Spomínajú aj zníženie stropu na sociálne odvody pre kvalifikovaných zamestnancov, zníženie sadzby odvodov a zjednodušenie zamestnávania expertov zo zahraničia.

Firmy chcú podporu investícií aj menej byrokracie

Medzi prorastovými opatreniami by podľa podnikateľov mala byť aj podpora investícií a podnikania. Navrhujú umožniť firmám slobodné tempo odpisovania investícií a strát, nezdaňovať zisk, ktorý firmy reinvestujú do svojho rastu, zaviesť v maximálnej možnej miere samozdanenie DPH vo vzťahoch medzi podnikateľmi a vytvoriť právny rámec pre nadačné fondy, ktorý uľahčí odovzdanie rodinných firiem nastupujúcej generácii.

Podnikatelia by tiež ocenili, keby štát fungoval ako partner, nie ako brzda. V tejto súvislosti chcú zaviesť princíp „tichého súhlasu“ (nečinnosť úradu = schválenie) a princíp „jedenkrát a dosť“ pri odovzdávaní údajov štátnym inštitúciám. Z daňovej spoľahlivosti by chceli spraviť reálnu výhodu pri riešení agendy naprieč štátnymi inštitúciami.

Sociálna pomoc by podľa podnikateľov mala byť adresná a štát by mal zamedziť špekulatívnemu čerpaniu dávok. Podnikatelia odporúčajú aj zníženie počtu štátnych úradníkov minimálne o 20 % cez audity a digitalizáciu, komunálnu reformu (zlučovanie výkonu správy malých obcí) a optimalizáciu siete škôl so zohľadnením demografie a kvality vzdelávania.

Dôležitým bodom pre podnikateľov je aj stabilita a predvídateľnosť podnikateľského prostredia. Ocenili by povinné pripomienkovanie poslaneckých návrhov zákonov a zvýšenie kvóra na skrátené konania, jednotný termín zmien k 1. januáru a schválenie nových pravidiel s aspoň trojmesačným predstihom.

Koalícia bude o opatreniach rokovať

Koaličná rada by mala podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) rokovať o opatreniach na podporu ekonomického rastu vo štvrtok (14. 5.). Prvé rozhodnutia by mohli byť prijaté na následnom rokovaní vlády. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) predpokladá, že vládna koalícia sa bude snažiť najprv dohodnúť na prorastových opatreniach, ktoré nebudú štátny rozpočet nič stáť.

Opatrenia, ktoré budú stáť peniaze, budú podľa neho spojené s tvorbou a schvaľovaním rozpočtu na budúci rok. Upozornil však, že veľký priestor na prijímanie opatrení, ktoré môžu stáť aj stovky miliónov eur, vláda vzhľadom na konsolidáciu verejných financií nemá.

