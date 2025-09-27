Nové odhady na rok 2026 nevyzerajú nádejne, dôchodcovia ostanú sklamaní. O takúto sumu si prilepšia

Jeden dôchodok im zmrazili, ďalší zdvihnú o minimálnu sumu.

Každý rok sa seniori môžu spoľahnúť, že tak ako idú hore ceny, idú hore aj sumy ich dôchodkov, aby sa mohli prispôsobiť inflácii a nič im v domácnosti nechýbalo. Nie vždy sa však zvyšujú ich penzie rovnako a niektoré roky dostanú oveľa viac peňazí než inokedy. Rok 2026 však v tomto zmysle priaznivý nebude.

Budúci rok si seniori prilepšia vďaka valorizácii, rodičovskému dôchodku aj trinástemu dôchodku. Už o pár dní pritom bude jasné, o koľko presne pôjdu v januári ich dôchodky hore. Ako sme vás totiž informovali v článku, o valorizácii dôchodkov rozhoduje priemerná inflácia za prvých deväť mesiacov daného roku. Definitívna suma tak bude známa v októbri, keď Štatistický úrad SR zverejní údaje za september.

O koľko si seniori prilepšia

Zatiaľ sa však dá počítať len s približným odhadom a dôchodky by sa mohli v januári zvýšiť o 3,5 percenta, teda o úroveň dôchodcovskej inflácie od januára do mája tohto roka. Priemerný dôchodok by tak stúpol o 24,55 eura a dosiahol by sumu 725,89 eura. Oproti minulému roku by to znamenalo prilepšenie, keďže v roku 2025 stúpli dôchodky len o 2,1 percenta.

V roku 2026 tiež seniori dostanú rodičovský dôchodok, ktorý tento rok nedostali. V článku sme pritom v minulosti vysvetlili, že v jeho výpočte dôjde k zásadnej zmene. Zmenil sa totiž na asignáciu 2 percent z daní, čo v preklade znamená, že každé dieťa bude môcť poukázať rodičom-dôchodcom 2 percentá dane z príjmu. Ich presná suma tak bude vypočítaná na základe daňového priznania za rok 2025.

Ako vysvetlil portál Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), priemerná suma bude predstavovať 61 eur ročne. Ide o podstatný rozdiel, keďže naposledy, keď boli rodičovské dôchodky vyplatené, v priemere dosahovali 338,40 eura.

V neposlednom rade dostanú penzisti 13. dôchodky. Tie však, ako sme informovali v článku, tiež nečaká pozitívna zmena. Dôvodom je konsolidačný balíček, pre ktorý budú v rokoch 2026 až 2028 trináste dôchodky zmrazené, a tak sa ich suma nebude zvyšovať. Budú v rovnakej výške ako tento rok, a to 667,30 eura.

