Chystali výbuch a útek do Bieloruska: Ukrajina zadržala agentov napojených na Rusko, plánovali teroristický útok

Ukrajinské bezpečnostné zložky oznámili zadržanie dvojice mužov, ktorí mali podľa vyšetrovania pripravovať teroristický útok priamo v centre Kyjeva. Cieľom mala byť administratívna budova, pričom podozriví údajne konali na pokyn ruskej Federálnej bezpečnostnej služby. Úrady tvrdia, že útok mal byť vykonaný pomocou výbušných zariadení a jeho následky mohli spôsobiť rozsiahle škody.
TASR o tom píše podľa webu Militarnyj a SBU. Podľa vyšetrovateľov muži umiestnili podomácky vyrobené zariadenie s úmyslom vyvolať explóziu a následný požiar elektrického generátora v Ševčenkivskom rajóne. Počas úteku do Ruska chystali jeho diaľkové odpálenie, aby spôsobili značné škody na susednej administratívnej budove.
K útoku mala slúžiť aj maskovaná kamera
Oboch zadržali vo vlaku do Černihivskej oblasti, odkiaľ sa plánovali nelegálne preplaviť cez rieku do Bieloruska v nafukovacieho člne. Oproti miestu plánovaného teroristického útoku na jednu z administratívnych budov v centre Kyjeva nainštalovali maskovanú kameru s diaľkovým prístupom pre ruskú FSB. Vybavili ju druhým výbušným zariadením, ktoré plánovali odpáliť po výbuchu generátora.
Podľa doterajšieho vyšetrovania oboch mužov naverbovala FSB cez platformu Telegram, kde zverejňovali komentáre na podporu kremeľského režimu. Jeden je mobilizovaný vojak, ktorý dezertoval zo svojej vojenskej jednotky, druhý je marketingový špecialista so sídlom v Kyjeve. Za splnenie pridelenej úlohy im bola prisľúbená tzv. „evakuácia“ do Ruskej federácie a následné zamestnanie v rámci FSB.
Hrozí im doživotné väzenie
Pred prípravou teroristického útoku si ich FSB preverila pomocou rôznych misií v prospech ruských špeciálnych služieb vrátane vytvorenia skladu zbraní a odovzdávania informácií o vojenských zariadeniach. Obaja podozriví sú vo väzbe a za velezradu spáchanú počas stanného práva im hrozí doživotné väzenie s prepadnutím majetku.
Ruské útoky pokračujú
Najmenej šesť ľudí utrpelo zranenia počas nočných útokov Ruska na Ukrajine, uviedli v utorok tamojšie úrady. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Dve osoby utrpeli zranenia po útoku v Záporožskej oblasti, oznámil tamojší gubernátor Ivan Fedorov. Ďalší traja sa podľa záchranárov zranili v Sumskej oblasti. Jedna žena potrebovala ošetriť po dronovom útoku v meste Charkov.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň vystríhal, že Moskva pripravuje ďalší masívny úder. Rusko útočilo po tom, čo ukrajinský útok na závod v meste Voronež zabil v pondelok piatich ľudí a desiatky ďalších zranil.
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