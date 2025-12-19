Chýba vám počas voľna Dunaj, k vašim službám? Pozrite sa, ktorými seriálmi si môžete skrátiť čakanie

Finále 12. série zanechalo divákov v napätí, keďže spolu s pár odpoveďami v nich ostalo oveľa viac otázok, napríklad, čo sa stalo s malou Elizou. Na rozlúštenie všetkých záhad si však budú musieť počkať a novú sériu uvidia až niekedy koncom januára. Počas sviatkov si tak môžu spríjemniť čakanie niečím novým, čo ešte nevideli.
Nejaké tipy na seriály sme vám priniesli už v lete. Vtedy sme sa zamerali na to, aby sme našli čo najviac podobné zápletky, aké už poznáte z Dunaja, k vašim službám. Teraz sme sa rozhodli priniesť tipy na také seriály, ktoré v divákoch zanechávajú rovnaký pocit z pozerania a veríme, že si ich zamilujete tak isto ako Dunaj.
Bomb Girls
Seriál Bomb Girls sa vysielal v rokoch 2012 až 2014, a tak nejde o žiadnu novinku. Napriek tomu by nemal uniknúť vašej pozornosti. Dej seriálu sa odohráva v 40. rokoch 20. storočia, rozpráva pozoruhodné príbehy žien, ktoré riskovali svoje životy v muničnej továrni, kde vyrábali bomby pre spojenecké sily bojujúce na európskom fronte.
Dobový seriál zobrazuje životy týchto výnimočných žien z rôznych spoločenských vrstiev – rovesníčok, priateliek a súperiek, ktoré sa ocitli v novom svete a prešli hlbokou zmenou, keď boli oslobodené od svojich domovov a spoločenských obmedzení.
Ak sa vám v Dunaji, k vašim službám páčilo puto Alenky, Kláry a Evy, respektíve aj ostatných dievčat, ktoré pracovali v obchodnom dome Dunaj, ako Vilma či Marína, seriál Bomb Girls by pre vás mohlo byť to pravé orechové.
Obchodní dům snů
Seriál Das Haus der Träume, alebo u nás známejší pod českým názvom Obchodní dům snů, pochádza z roku 2022 a prenáša divákov do dôb dávno minulých. Jeho udalosti sa odohrávajú skôr než v Dunaji a diváci sledujú zápletky z roku 1928. Vicky v tomto seriáli prichádza do Berlína, kde si nájde prácu predavačky v najnovšom obchodnom dome v meste. Zamiluje sa tam do klaviristu Harryho a seriál tak sleduje ich neuveriteľný milostný príbeh.
Tento seriál kedysi vysielala TV NOVA, a preto sa nemusíte báť, že bude bez dabingu. Navyše, ak sa vám páčil príbeh Kláry a Petra z prvých sérií Dunaja, k vašim službám, určite sa vám zapáči aj tento seriál.
