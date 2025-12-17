Nie náhoda, ale ochrana. Vedci konečne rozlúštili príčinu rannej nevoľnosti v tehotenstve, čo je za tým?

Foto: Image by senivpetro on Freepik, Image by freepik

Jana Petrejová
Nový výskum ukazuje, že to má hlbší biologický význam.

Pre tehotné ženy je ranná nevoľnosť synonymom prvého trimestra, a tak sa pocit na zvracanie a odpor k určitým pachom či potravinám stávajú takmer každodennou realitou. Doteraz sa to vnímalo skôr ako nepríjemný vedľajší efekt tehotenstva. Nový výskum však prináša zásadnú zmenu v tom, ako možno tieto príznaky chápať.

Hoci sú spomínané prejavy rannej nevoľnosti nepríjemné, zvyčajne nie sú znakom toho, že by niečo nebolo v poriadku so zdravím matky alebo vyvíjajúcim sa plodom, ale skôr ide o znak krehkej rovnováhy, ktorá je jedinečná pre tehotné ženy, ako uvádza portál Science Daily.

Foto: Image by gpointstudio on Freepik

Ranné nevoľnosti prepojené s imunitnou reakciou

„Počas tehotenstva čelí imunitný systém matky zložitej výzve: musí chrániť ju aj plod pred infekciou, ale bez toho, aby napadol plod, ktorého genetická identita je z polovice cudzia, pretože je od otca. Normálne imunitný systém napáda všetko, čo sa zdá byť cudzie, takže v tehotenstve sa musí dôkladne prispôsobiť, aby udržal plod v bezpečí a zároveň zabránil infekcii,“ povedala profesorka antropológie z UCLA Molly Foxová.

Výskumníci sa domnievajú, že táto krehká rovnováha, ktorá chráni matku a plod, sa dosahuje jedinečnou kombináciou zápalových reakcií. Tieto mechanizmy bránia matkinmu telu v odmietnutí plodu, spolu s adaptívnymi behaviorálnymi mechanizmami, ako je nevoľnosť, ktoré povzbudzujú matku, aby sa vyhýbala potenciálne škodlivým potravinám, najmä v prvom a druhom trimestri, keď je plod najzraniteľnejší.

Foto: Image by Dragana_Gordic on Freepik

Ako potvrdil profesor antropológie na UCLA a spoluautor Daniel Fessler, nevoľnosť, vracanie alebo odpor k jedlu alebo vôňam nie sú znakom toho, že by sa niečo dialo s matkou alebo plodom. „Pravdepodobne ide o znak toho, že všetko prebieha normálne, a o odraz zdravej a užitočnej imunitnej reakcie tela,“ povedal odborník.

Priebeh výskumu

